Vistas: Paisagens gustativas no Algarve

A arte de um chefe de cozinha português ao serviço de quem visita um dos mais seletos empreendimentos turísticos do Algarve. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Vistas no Monte Rei Golf & Country Club, em Vila Real de Santo António

No recato do Monte Rei Golf & Country Club, considerado um dos mais exclusivos resorts de golfe do mundo, estrategicamente localizado numa zona do sotavento algarvio quase inexplorada, a meio caminho entre Tavira e Vila Real de Santo António, com a serra do Caldeirão de um lado e o mar do outro – ambos à vista e ambos tão perto –, o restaurante Vistas tem tudo para agradar, incluindo a cozinha criativa do chefe Albano Lourenço. O acesso é irrestrito (exceção feita a questões de economia doméstica) e fácil, porque bem sinalizado. Tem uma sala interior com lareira para o inverno e outra exterior para o verão, onde a sensação de bem-estar se sobrepõe à de luxo.

A cozinha é sofisticada, mas os principais requintes estão nos produtos de alta qualidade, maioritariamente locais – peixes e mariscos, legumes e verduras –, na técnica culinária primorosa e na criatividade. O chefe Albano Lourenço apresenta na sua carta iguarias regionais como a açorda, a cataplana, o gaspacho e o xerém, mas de forma original e com pormenores de génio que surpreendem, divertem e agradam plenamente. Há três menus de degustação de dez, seis e cinco pratos (€ 95, 69 e 60, sem vinhos), que na realidade são mais, por haver surpresas de permeio, e serviço à carta com 4 entradas frias e três quentes, três pratos de peixe, três de carne e quatro sobremesas.

Tudo tem a assinatura do chefe: entradas aparentemente simples, como a trilogia de atum, gelado de wasabi e soja, que é um sofisticado jogo de frescura e de sabores contrastantes e a “cataplana” de marisco, que não é verdadeira cataplana mas tem tudo o que lhe pertence, numa composição de sabor intenso a mar; pratos principais, como o robalo com risotto de laranja e molho de ostra, o pregado com ervilha, xerém de tomate e molho de caril, o black angus (carne maturada) com açorda de espargos e molho de vinho tinto e a barriga de leitão com cabidela de batata e molho de amêndoa, em que sobressai, por um lado, a pureza de sabores do ingrediente principal e, por outro, a combinação perfeita de todos os elementos.

Excelente doçaria com base nos produtos locais: amêndoa, figo, morango, entre outros. Muito boa garrafeira. Serviço irrepreensível.

Vistas > Monte Rei Golf & Country Club, Pocinho, Ribeira da Gafa, Vila Real de Santo António > Tel: 281 950 950 > seg-dom 19h-22h30 > €75 (preço médio)