A Marisqueira de Matosinhos: Muito e bom pescado

O melhor que o mar dá num espaço acolhedor com ambiente agradável e serviço simpático. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre A Marisqueira de Matosinhos

Há três anos, uma jornalista inglesa especializada em vinhos e também entendida em questões de gastronomia escreveu na sua rubrica de um importante jornal londrino que A Marisqueira de Matosinhos é um dos melhores restaurantes do mundo, tal o entusiasmo que os perceves, o arroz de marisco e outras iguarias que ali saboreou lhe causaram.

É uma das marisqueiras Matosinhos com história e bom nome, que vem de quase 40 anos de bons serviços, com destaque para a qualidade da matéria-prima, como os peixes e mariscos diariamente adquiridos na lota. Melhor não há, como reconheceu, rendida, a cidadã britânica. Apesar do tempo, A Marisqueira de Matosinhos tem instalações modernas e confortáveis (duas salas e um pequeno balcão), que foram profundamente remodeladas no princípio do século e continuam a ser atualizadas ano após ano.

A cozinha faz o que lhe compete: intervenção mínima, total respeito pelo produto. Reina o marisco do princípio ao fim da refeição. Para entrada, há de tudo: perceves, camarão da costa, camarão médio, camarão gigante, ostras, canilhas, amêijoas legítimas, carnudas, saborosas (ao natural ou à Bulhão Pato) e tudo com sabor a mar.

Entre os pratos principais destacam-se: arroz de marisco, com o arroz solto, o marisco de várias espécies descascado, o sabor guloso; lavagante grelhado, preservando a delicadeza e a textura da carne, com simples arroz de manteiga a acompanhar; maionese e arroz de lavagante, que também respeitam a integridade do crustáceo; robalo escalado, com um saboroso arroz de amêijoas; e outros peixes do mar – cherne, pescada, linguado, rodovalho, etc. – grelhados ou cozidos; e, nas carnes o bife e o prego do lombo, este apelidado “churrasquinho”, que remata boa parte das refeições iniciadas com marisco.

Doçaria diversificada, muita fruta e bons gelados. Garrafeira regular com predomínio dos brancos e sem vinho a copo. Aqui, predomina a cerveja. Serviço competente.

A Marisqueira de Matosinhos > R. Roberto Ivens, 717, Matosinhos > T. 229 381 763 > seg-ter, qui-dom 12h-24h > €30 (preço médio)