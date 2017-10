No Mercado Beira-Rio, vende-se fruta, legumes e muitos petiscos

O sushi, os hambúrgueres, os vinhos e os gelados estão agora lado a lado com as tradicionais bancas de frescos, no renovado Mercado Beira-Rio, em Vila Nova de Gaia

Lucilia Monteiro

Depois de cinco meses fechado, o histórico Mercado Beira-Rio, debruçado sobre a marginal de Vila Nova de Gaia, reabriu pintado de rosa, a sua cor original, e muitos novos moradores. Ao todo, são 47, os restaurantes e as lojas, em frente às tradicionais bancas de legumes e fruta, pão e carne. Maria Leonor entregou o negócio do talho ao filho, mas vestiu-se a rigor e esperou pela mãe Adelaide, 94 anos, também ela lojista no mercado durante décadas, para ver a obra. “As nossas origens estão aqui”, diz, emocionada. Feliz por regressar ficou também Urbalina, 67 anos, que há mais de 50 vende fruta no mercado. “Tenho muito a agradecer, está tudo muito bonito, agora é preciso que as pessoas venham cá”, nota.

O mesmo esperam os novos moradores, alinhados no lado oposto. Entre eles há apenas uma longa esplanada interior para sentar cerca de 200 pessoas e a Beer Experience, da Super Bock, em que cada cliente pode tirar a sua própria cerveja. Comece-se por provar as piadinas (€5,20 a €5,90) e foccacias na Piadina Mia, ou experimentem-se os croquetes de inspiração holandesa de queijo, de camarão e de carne, e as batatas fritas de origem belga na Kroquet. Não faltam, no entanto, petiscos lusos por aqui: O Forno do Leitão do Zé, as receitas do chefe Manuel Almeida no Bacalhau do Porto, os irresistíveis petiscos da Taxca, como a sanduíche de presunto e a bifana (€2,50), o prato de polvo (€4,50) e as receitas de família no restaurante Barriga Negra, cuja ementa tem pataniscas (€3,50), arroz de feijão com grelos e sericaia (€2,50). “É a comida caseira lá de casa”, reforça Lúcia, enquanto mostra os vinhos Palato e Alfocheiro servidos a copo. A ementa vai longa, mas reserve-se ainda lugar para o Sushi do Mercado, as opções vegetarianas do restaurante daTerra (buffet €8,50), as tábuas de queijos e enchidos (€14,40 a €22,50) da Queijaria Portuguesa e os saborosos e muito coloridos hambúrgueres do Alta Burguesia (€6,50 a €8,50).

E para quem é “mais bolos”, há pecados doces à espera. No Brigadão servem-se brigadeiros, pois, mas de churro, de limão, de caramelo com flor de sal (€1,20); na Miss Pavlova, o doce sai à fatia (€3) ou miniatura; e na Arcádia há bola de gelado artesanal com línguas de gato (€2,50).

Mercado Beira-Rio > Av. Ramos Pinto, 148, Vila Nova de Gaia > T. 93 041 5404 > dom-qua 10h-23h, qui-sáb 10h-24h (restaurantes); seg-sáb 6h-16h (bancas de frescos)