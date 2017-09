Luc Duc: gelados com sabor e simpatia

Luciano e Duc vieram do Norte de Itália para Lisboa e abriram a geladaria Luc Duc, em Campolide. Ali servem 16 sabores de gelados e oito sorvetes, todos sem glúten e feitos com receitas italianas e produtos portugueses

Mário João

A simpatia dos italianos Luciano e Duc, apaixonados pelo mundo da comida, nota-se assim que se entra na nova geladaria artesanal, a Luc Duc, aberta desde o início de agosto no bairro de Campolide, em Lisboa. Os seus sorrisos generosos conquistam os clientes e a maioria deles já é repetente, contam os dois homens vindos da cidade de Vicenza, no Norte de Itália.

À escolha, estão 16 sabores de gelados e oito sorvetes, feitos com receitas italianas e produtos portugueses. São todos sem glúten e produzidos na casinha envidraçada que se pode ver ao lado do balcão. É ali que descascam as bananas da Madeira, selecionadas por terem um sabor diferente das restantes (“nunca tinha experimentado”, diz Luciano), as mangas, os morangos, os figos, os limões, entre outras variedades, que vão mudando conforme a época do ano.

O leite e a fruta são comprados nos mercados lisboetas, mas há ingredientes que Luciano e Duc trazem do país natal, como é o caso da avelã de Piemonte, cultivada no Norte de Itália, considerada uma das melhores do mundo, e o café que preparam em cafeteiras antigas de inox e é reduzido a xarope antes de ser transformado em gelado.

À prova, para lá do sabor cheesecake, o mais pedido da ementa, há ainda o de baunilha e o de leite-creme. “Usamos a receita portuguesa desta sobremesa e transformamos em gelado”, explica Luciano Pellizzari, que, para se dedicar a esta nova paixão, deixou a carreira que tinha numa multinacional, aprofundou conhecimentos nesta área com cursos especializados e trabalhou durante oito meses em geladarias. “Queremos ser uma geladaria o mais italiana possível, apesar do leite e da fruta serem diferentes em Portugal”, resume.

Mário João

Luc Duc > R. de Campolide, 57A, Lisboa > T. 21 585 1881 > seg-dom 13h-21h