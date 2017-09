De Braga a Faro, aí está mais uma Rota de Tapas

A 10.ª edição da Rota de Tapas Estrella Damm começa esta quinta-feira, 21, e prolonga-se até 8 de outubro em 97 restaurantes e bares em Lisboa, no Porto, em Faro e em Braga. À prova estarão cerca de uma centena de petiscos que se fazem acompanhar por cerveja

Ricardo Bernardo

A raia frita com xarém pode ser degustada a partir desta quinta-feira, 21, numa das mesas da Taska Algarvia, em Faro, a propósito da 10.ª edição da Rota de Tapas Estrella Damm que se estenderá pelas cidades de Lisboa, Porto, Braga e Faro. Já o corneto de polvo, choco frito, algas e espuma de citronela pode ser apreciado no restaurante Oficina do Duque, em Lisboa. Para provar o pão de regueifa recheado com tomatada, morcela e ovo, terá que se deslocar ao Cantinho das Zezas, na Baixa do Porto. Estes são apenas três petiscos, acompanhados por uma Estrella Damm, que vão estar à prova até 8 de outubro, em 97 bares e restaurantes, clássicos e recentes. O preço mantém-se intacto: uma cerveja Estrella Damm (0,25l) e uma tapa custam três euros.

“Há restaurantes que estão presentes desde a primeira edição, como o Tapas 28 e o Tapas do Bairro, em Lisboa. Em relação ao Tapa Bucho, abriu no dia em que a Rota de Tapas começava para conseguir participar”, conta Vanessa Germano, gestora da Estrella Damm, a marca responsável pela organização desta iniciativa que começou por cá em 2013.

Em Lisboa, a rota passará por 30 restaurantes e bares. Em cada um deles haverá uma combinação de sabores para degustar em tapas: mini chamuças de carne com molho agridoce, no Tapas do Bairro, tortilha de rabo de boi desfiado com creme de queijo de cabra da ilha e bacon, no Tapa Bucho, e pão de pizza com mexilhão gigante e molho de gengibre e caramelo, no Limoncello, por exemplo. Para facilitar as viagens entre os diferentes bairros e, à semelhança das edições passadas, será disponibilizado transporte em tuk tuk (existem três terminais, um na Sé, outro na Rua Garrett, junto à livraria Bertrand, e outro ainda no Jardim de Santos, perto do Teatro A Barraca) para quem tiver um carimbo de participação no passaporte que é fornecido nos restaurantes.

No Porto, juntam-se 25 aderentes, a maioria concentrada nas ruas históricas. Por ali, na antiga Cervejaria Gazela, conhecida pelos seus cachorrinhos, haverá linguiça em prato com molho especial. No Bao’s Taiwanese Burger, um dos restaurantes mais recentes da cidade, prova-se bao ao vapor, petinga do Atlântico, caponata, molho verde e presunto crocante, com inspiração asiática. Também nesta cidade se poderá usufruir do serviço de tuk tuk. Os carros estarão estacionados na Praça Carlos Alberto, na Rua de Santo Ildefonso e na esquina da Rua das Flores com o Largo de São Domingos.

Já em Braga, com um simples passeio a pé, conseguirá visitar-se os 19 restaurantes e bares aderentes. “Estão todos concentrados, quase porta sim, porta sim”, diz Vanessa Germano. Aqui vale a pena fazer uma paragem no Tábuas, Copos & Outras Cenas para experimentar os pastéis de peixe e legumes, em massa tenra, com molho de chili. No Manduco, sugere-se uma caixinha de bacalhau, confecionada com grelos e crocante de bacalhau cremoso.

A Rota de Tapas passará ainda pela cidade algarvia de Faro, que se estreou este ano, na edição de maio, instalando-se em 23 estabelecimentos. No Vila Adentro apresenta-se uma tapa de polvo glaceado em cerveja Estrella, servida com figos e chips de batata-doce; e no Columbus Cocktail & Wine Bar, um carpacio de bresaola em cama de rúcula com lascas de parmesão e nozes, aromatizado com azeite de trufa.

“Podemos dar aconselhamento em relação à combinação do petisco com a cerveja, mas não somos nós que escolhemos os ingredientes, nem a receita. Só pedimos que a primeira tapa tenha a mesma qualidade da última que servirem”, resume Vanessa Germano. É só pegar no mapa da Rota de Tapas e pôr-se ao caminho.

Rota de Tapas Estrella Damm > Faro, Lisboa, Porto e Braga > 21 set-8 out > €3 (1 tapa + 1 cerveja)