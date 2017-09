Arroz-doce caramelizado com especiarias doces, por Vítor Sobral

Receita do livro Receitas Lá de Casa, do chefe de cozinha Vítor Sobral, editado pela Casa das Letras

Ingredientes (para 10 pessoas)

400 g de arroz carolino

300 g de açúcar

6 gemas de ovos

2 l de água

1,2 l de leite

Zesto de 1 limão

1 anis-estrelado

1 pau de canela

4 cardamomos

½ c. de café de açafrão

das Índias

Açúcar para caramelizar q.b.

Sal marinho tradicional q.b.



Preparação

Coza o arroz em água temperada com sal e, quando a maior parte da água evaporar, junte o leite, o zesto de limão e as especiarias. Quando levantar fervura junte o açúcar. Deixe cozinhar uns minutos e adicione as gemas mexendo sempre. Retire o zesto de limão e as especiarias inteiras, verta o arroz-doce em taças individuais e deixe arrefecer. Polvilhe com açúcar e caramelize com a ajuda de um ferro de queimar ou de um maçarico de cozinha.

"Existe um estigma de que um cozinheiro profissional não cozinha em casa, Esta é a razão de ser deste livro", escreve Vítor Sobral na introdução de Receitas Lá de Casa (Casa das Letras, 208 págs., €18,90). Ao todo são 100 receitas divididas em nove capítulos: nos pratos Para a Família, há sopas consistentes e outras frias a pensar nos dias de verão; assados no forno e comida de tacho, como os arrozes de cherne e berbigão ou pato, cogumelos e alecrim. Para os Dias de Festa, Vítor Sobral ensina a fazer polvo no forno com tomate assado e uvas ou bacalhau gratinado, batata-doce e especiarias, e o Convívio entre Amigos faz-se com amêijoas do meu pai; camarão frito, limão e malagueta cumari; robalo marinado com laranja e limão ou sardinhas de conserva, cebola roxa, tomate e salsa. Ao longo de 200 páginas, com fotografias e bonitas ilustrações de Ana Gil, há ainda pratos Para Comer a 2 e Para a Falta de Tempo, receitas Para o Mais Novo Lá de Casa (papas e sopas para bebé), ideias para substitiur os refrigerantes lá em casa, um capítulo dedicado às Sobremesas e ainda 20 Receitas base, que ensinam a fazer caldos vários, molho de tomate, pickles caseiros ou picante.