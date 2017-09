Baguettes&Cornets: Lisboa a pão e a gelados

Tudo o que se prova na padaria e geladaria Baguettes&Cornets, em Lisboa, tem um gostinho (e sotaque) francês: baguette, pain au chocolat ou cornet. Tudo comme il faut

António Bernardo

Na Baguettes&Cornets, em Lisboa, é com um bonjour que a maioria dos clientes pede “une baguette, s’il vous plait”. De croissants a tartelettes, nesta nova padaria e geladaria, muitos dos pedidos são feitos na língua gaulesa. Estamos em Lisboa, mas trata-se de uma verdadeira boulangerie. E só o cheiro dos pains au chocolat, que se mistura com a do pão acabado de cozer, nos distrai dos turistas que enchem esta pequena loja, inaugurada em meados de julho. “Ao longo do dia, fazemos várias fornadas para que haja sempre pão quentinho”, diz Chloé, 21 anos, filha de Christian Calmeau, proprietário da Baguettes&Cornets e também do restaurante L’Anisette, aberto há cerca de um ano, na Rua de São Bento.

É por culpa do cheiro que, aliás, se espreita o balcão dedicado à padaria e pastelaria. Ali apreciam-se as baguetes Caractère (€1,90), feitas com farinha de trigo, e as baguetes Compagne (€1,20), com trigo, sarraceno e sésamo. Há também Pain Pochon – com um sabor parecido à baguete tradicional, mas mais tostado e com um formato distinto – e outras variedades, como pães de limão (€2,30) ou com centeio e limão confitado e muesli (€2,80). No mesmo sítio, estão os pains au chocolat (€1,30), os croissants simples (€1,20) e de framboesas, as tartelettes (€3,50) e os brownies (€3,50).

Já no outro balcão da Baguettes&Cornets, defronte para a porta, contam-se 18 sorvetes e 22 de gelados da Glaces des Alpes. Deste lado, é Patrick Hemond, sócio de Christian, o responsável pela distribuição desta marca de gelados artesanais franceses, que explica: “Somos os únicos a vendê- -los em Portugal. Os sorvetes são feitos com 45% de fruta e os gelados com leite, ovos, creme fraîche e manteiga”. À prova, estão, por exemplo, os sabores de pistáchio da Sicília, café 100% arábica e algodão doce (coco, morango e açúcar). Nos sorvetes, a escolha inclui morango, cereja, limão, bergamota e figo. Podem ser servidos num copo (€2,50 a bola) ou, como preferem os franceses, num cornet, cone de bolacha aromatizado com baunilha.

Há mais produtos franceses para levar para casa como o chá da Compagnie Coloniale, as bolachas (sem glúten) da Nature & Cie, as compotas da Le Comptoir de Mathilde e os salames com pimenta d'Espellette.

Baguettes&Cornets > R. de São Bento, 78, Lisboa > T. 21 395 1912 > ter-sáb 8h-20h