Arte & Sal, um restaurante com sabor e cheiro a mar

Mesa diante da praia e peixe no prato à entrada do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Arte & Sal, em São Torpes

Sines ficou para trás e, mal andados dois quilómetros em direção ao sul, sempre com o mar presente, do lado direito, vemos um pavilhão pintado a amarelo e branco, no lado oposto, com um letreiro à porta que diz: “Arte & Sal casa de Peixe”. Em volta e também do outro lado da estrada, sobre a praia de Morgavel, amplos parques de estacionamento. O restaurante tem esplanada exterior e uma sala cheia de luz com tijoleira no chão, madeiras no teto, cadeiras e mesas confortáveis, decoração singela e montra com pescado e garrafeira bem visíveis.

Na ementa predomina o peixe, que nunca desilude, por ter qualidade e ser bem grelhado ou cozinhado no fogão. E os méritos dividem-se: se o peixe grelhado é o prato mais pedido, a acorda de ovas com camarão é o mais emblemático. Mas vamos por partes: para começar a refeição recomendam-se as amêijoas, o camarão e os petiscos ocasionais, como orelha de porco, meia desfeita, pimentos recheados, saladinhas de polvo e de bacalhau, entre outros.

Nos pratos principais reina o peixe grelhado – peixe da costa: robalo, sargo, salmonete, linguado, carapau, sardinha, etc – , com acompanhamentos de influência alentejana, como as migas de brócolos ou de espigos. Do fogão, além da excelente açorda – pão regado com o caldo de cozedura das ovas, azeite, alho, coentros e camarão – saem outros pratos muito agradáveis, como o ensopado de garoupa, com um caldo delicioso de peixe, tomate, pimento e coentros, a massinha de garoupa ou de robalo, perfumada com hortelã, o caril de camarão e o esparguete de marisco, entre outros. Algumas carnes, todas destinadas à grelha: espetada de lombo, presa e pá de porco, picanha e borrego.

Boa doçaria regional e originais gelados feitos na casa, como os de cogumelos e de tomate com requeijão. Garrafeira abrangente, embora centrada nos vinhos do Alentejo, com predomínio dos brancos. Ambiente familiar. Serviço simpático, mesmo quando falta capacidade de resposta da cozinha em períodos de grande afluência.

Arte & Sal > Praia de Morgavel, S. Torpes, Sines > T. 269 869 125 > seg-ter, qui-dom 12h30-14h30, 19h30-22h > €20 (preço médio)