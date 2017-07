Sapateira com abacate, por Renato Sá

Receita do chefe de cozinha do restaurante Praia da Luz, no Porto

Ingredientes (para 4 pessoas)

250 gramas de carne de sapateira

2 abacates

1 manga

1 malagueta verde

1 cebola roxa

5 gramas coentros

2 limas

Sal q.b.

Pimenta q.b.

2 colheres sopa maionese

Wasabi q.b.

1 embalagem de ovas de peixe

Preparação

Abrir o abacate e retirar a polpa. Picar a cebola roxa, os coentros e a malagueta verde (sem sementes) e juntar ao abacate. Temperar com sal, pimenta e sumo de lima. Reservar no frio. Temperar a carne da sapateira com sal, pimenta, coentros, manga cortada aos quadrados e sumo de lima. Reservar no frio. Misturar a maionese com wasabi.

Empratamento

Para servir, e com a ajuda de um aro, coloque por camadas o preparado de abacate, o de sapateira, as ovas de peixe e uma colher de maionese de wasabi. Pode acompanhar com tostas caseiras.