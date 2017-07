Sempr’Assar: Peixe e carne na brasa

Na montra onde havia sushi agora estão carnes que se destinam à brasa e que são mais um atrativo do restaurante. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Sempr’Assar, em Matosinhos

Lucília Monteiro

Quando abriu, em 2003, na principal rua dos restaurantes, diante da lota, em Matosinhos, o Sempr’Assar seguiu o exemplo dos outros e apostou no peixe na brasa. Em 2012, reforçou a oferta de peixe, mas com sushi de fusão, cujo sucesso foi real, mas efémero. Agora, acaba de pôr fim ao sushi e voltar-se para a carne. Junta aos bons peixes as boas carnes na brasa, depois de ter mudado, há dois anos, para novas e melhores instalações, na mesma rua, com três salas acolhedoras e duas esplanadas agradáveis. Tem ambiente simpático, a que não falta um certo charme. A cozinha baseia-se na excelência dos produtos, sublinhando-a. É uma referência da gastronomia local.

A ementa não se limita aos peixes e carnes na brasa que são o seu forte. Tem outras propostas interessantes em todos s seus capítulos: nas entradas, as petingas fritas, as costelinhas, as amêijoas à Bulhão Pato e o camarão ao alho já são clássicos; o folhado de requeijão é uma boa novidade; a alheira com ovo de codorniz e o mini-bitoque (quatro pedaços de pão torrado com bife da vazia e ovo, para repartir) estão a impor-se.

Nos pratos principais reina o peixe na brasa (robalo, dourada, rodovalho e, no verão, sardinhas e lulas, entre outros), com batatas a murro e legumes grelhados a acompanhar, mas a cataplana de tamboril com gambas, o arroz de marisco e o bacalhau à Sempr’Assar (frito com camarão e amêijoas) também são outras propostas a ter em conta, entre outras; acrescem as carnes, com o costeletão, o lombo de boi e a posta na brasa, acompanhados com batata-doce assada e arroz basmati, e, sem ser a brasa, o hambúrguer recheado com queijo cheddar e ovo escalfado por cima.

Boa doçaria com a banoffee, que é uma tarte de banana, em destaque. Garrafeira adequada. Serviço eficiente e simpático.

Sempr’Assar > R. Heróis de França, 185, Matosinhos > T. 22 938 5808/ 91 104 5014 > seg, qua-dom 12h-15h, 19h-23h > €25 (preço médio)