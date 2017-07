A Kadoc 'virou' Lick e vai ter o restaurante Guilty lá dentro

O mais irreverente dos restaurantes do chefe Olivier da Costa abre este verão na nova discoteca Lick, a antiga Kadoc, em Albufeira. Esta e outras novidades do verão algarvio são o tema de capa da VISÃO Se7e, esta quinta-feira nas bancas

Pedro Sampayo Ribeiro

Um dos segredos da discoteca Lick, que inaugura no próximo dia 21, na antiga Kadoc, já foi revelado. Será o Guilty, o mais irreverente dos restaurantes do chefe Olivier da Costa, que vai associar-se a este novo projeto de diversão algarvia.

Depois de quatro anos a organizar a festa Summer Guilty na praia da Falésia, Olivier traz a fórmula do Guilty – Casual food with a twist – para o Sul. Durante este verão, serão mais de 400 metros quadrados e 120 lugares, divididos entre o interior e uma esplanada com vista para a zona exterior da Lick. A decoração, um estilo industrial, segue a linha do seu congénere lisboeta com algumas adaptações, apontamentos coloridos para lhe dar o ar de verão. O destaque, porém, vai para um mural com cerca de oito metros com personagens de banda desenhada.

A carta inclui o célebre hambúrguer de 500 gramas, a massa Mac Guilty & Cheese (cotovelos, seleção especial de queijos gratinados, espinafres e cogumelos), várias saladas e pizzas como a Inveja (molho de tomate, seleção especial de queijos, mozzarela de búfala, tomate cereja e manjericão), tudo numa versão descontraída e informal, de acordo com a época e o local. O Guilty abre no próximo dia 15 e, até ao final de agosto, há festas temáticas com djs todos os dias da semana (em setembro, só ao fim de semana). Uma boa maneira de antecipar a noite no Lick.

.

Guilty > Lick > Estr. de Vilamoura, Boliqueime, Albufeira > seg-dom 19h-4h