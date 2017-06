Lumni: a cozinha de Miguel Castro e Silva é sempre a subir

No novo restaurante de Miguel Castro e Silva, em Lisboa, viajamos até ao tempo em que comandava a cozinha do portuense Bull & Bear, mas também a outros cantos do seu mundo gastronómico

Jorge Simão

Sentado numa das cadeiras do terraço do novo Hotel The Lumiares, no topo de um dos mais antigos palacetes do Bairro Alto, em Lisboa, o chefe Miguel Castro e Silva está com um ar visivelmente feliz, de copo na mão. Este miradouro desvenda uma das melhores vista de Lisboa: o casario antigo, o Castelo de São Jorge, o Tejo, está tudo ali ao nosso dispor. E, só por isto, já valia a pena a subida ao quinto piso deste luxuoso hotel de cinco estrelas. Mas o melhor ainda está por vir e será servido lá dentro, numa das mesas do novo restaurante Lumni, com assinatura de Miguel Castro e Silva. Comecemos pelas três manteigas aromatizadas de tomate seco, manjericão e lima com hortelã, num dos pães à escolha, passemos ao tártaro de camarão e toranja, o prato que dá início ao menu de degustação (€55, sem vinhos), a melhor forma de ficar a conhecer a nova ementa do chefe que comanda os restaurantes DeCastro, em Vila de Gaia, e, o Less by Miguel Castro e Silva, um food corner no Mercado Time Out e a Cafetaria do Museu Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Jorge Simão

“Aqui no Lumni volto ao tempo em que estive no restaurante Bull& Bear, no Porto, com sugestões mais elaboradas”, conta Castro e Silva. “Será o sítio onde vou criar novos pratos, mas agora ainda estou numa fase de adaptação”, acrescenta. Após uma pequena pausa, chega a vichyssoise de amêndoa com pato fumado, que ora nos deixa o palato doce, ora salgado. É o chefe de cozinha que prepara a sugestão seguinte, o risoto de rúcula com berbigão. Da mesa vê-se o seu ar concentrado, tanto na preparação como no empratamento, mas nem isso o impede de sorrir para cá.

Durante este verdadeiro festim, houve ainda tempo para saborear o robalo com laranja e funcho, que surpreende pela frescura, “inspirado na laranja azeitada dos Trás-os-Montes”, explica. “Trata-se de um prato antigo e que esteve esquecido, já não fazia há uns oito ou nove anos.” É com o porco ibérico com milhos e alcachofras que nos despedimos dos pratos principais – e muito bem. “Parece uma polenta, mas não é, são milhos portugueses. A receita é meio estranha”, diz enquanto descreve os ingredientes: pão, farinha de milhos e sêmola. O parfait de amêndoa e molho moscatel será uma das sobremesas servidas e perdurará no palato e na memória. Mesmo perfeito, portanto.

Jorge Simão

Lumni > Hotel The Lumiares > R. Diário de Notícias, 142, Lisboa > T. 21 116 0210 > ter-sáb 12h30-15h, 19h30-23h, dom 12h30-15h (brunch)