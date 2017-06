Herdade do Rocim: Qualidade que marca

Quis a natureza que as terras da Vidigueira dessem bons vinhos e o homem tem sabido aproveitar a benesse, como se verifica na Herdade do Rocim. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

A vinha estende-se por cerca de 70 dos 120 hectares da Herdade do Rocim, entre a Vidigueira e Cuba, no Baixo Alentejo (vale a pena referir também a existência de 10 hectares de olival, de onde se extrai azeite de excelente qualidade). Está na sub-região mais a sul do Alentejo, a qual, por capricho das condições naturais, também é a de clima mais temperado. Disso beneficia a cultura da vinha e a produção de vinho. Por seu lado, o homem tem vindo a introduzir novas técnicas na viticultura e na enologia para obter matéria-prima com a máxima qualidade – as uvas – e produto final de exceção – o vinho.

A Herdade do Rocim é um bom exemplo. Na viragem do século, foi adquirida pela empresa Terralis, do grupo Movicortes, de Leiria, e nos anos seguinte foi profundamente reestruturada, com a plantação da maior parte da vinha hoje existente. O objetivo era a produção de uvas com elevada qualidade nos solos franco-argilosos e arenosos disponíveis. Em 2007, com a inauguração de uma adega moderna, apresentou os seus primeiros vinhos, da gama Olho de Mocho, e marcou posição no mercado. Foi há dez anos, que estão a ser comemorados. De então para cá, novas vinhas foram plantadas e outros vinhos surgiram, personalizados, com o perfil característico do terroir: frescos, minerais, elegantes. As marcas têm um posicionamento médio-alto, abrangendo um vasto leque de apreciadores, obedecendo todas a padrões de qualidade exigentes.

Grande Rocim D.O.C. Reserva 2013

Só Alicante Bouschet, de cor rubi profunda, aroma complexo, ainda fechado, com fruta muito madura e notas balsâmicas, químicas e especiadas, paladar concentrado com grande volume, taninos firmes, fruta, estrutura, a prometer longa evolução em garrafa. €59

Olho de Mocho Branco Reserva 2016

Feito de uvas da casta Antão Vaz com fermentação em barricas de carvalho francês e estágio de quatro meses em garrafa, apresenta uma bela cor citrina, aroma delicadamente floral com boa mineralidade, paladar marcado pela frescura, bem estruturado, untuoso, com final elegante, A aptidão gastronómica é manifesta. €11,95

Olho de Mocho Tinto Reserva 2013

Alicante Bouschet, Tinta Miúda e Petit Verdot na base deste vinho de cor rubi intensa, aroma concentrado com boas notas de fruta bem madura, apontamentos de especiarias e presença discreta da madeira, paladar elegante com taninos firmes e agradável frescura, num conjunto muito bem estruturado, e final longo e persistente. €18,45