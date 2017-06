Em Matosinhos, a brasa está sempre acesa

A concentração de restaurantes de peixe em Matosinhos é tal que deu lugar à campanha World´s Best Fish, promovida pela câmara municipal. Fomos para o terreno, à boleia da sardinha, uma das sugestões de pratos para grelhar ou assar que fazem o tema de capa da Visão Se7e, esta quinta-feira nas bancas

Rui Duarte Silva

O peixe é rei e senhor em Matosinhos. Teve direito, inclusive, a campanha com nome pomposo, World´s Best Fish (W’BF), promovida pela câmara municipal, que diz ter na cidade “o maior cluster europeu de restaurantes por metro quadrado”. Os eixos principais são a rua Heróis de França e a avenida Serpa Pinto, mas pelas ruelas perpendiculares não faltam outros exemplos de boas casas de gastronomia, das mais sofisticadas às mais populares.

O 5 Oceanos destaca-se da vizinhança pelo requinte, com as mesas ocupadas por homens de negócios em congeminações importantíssimas ou por famílias a celebrar ocasiões especiais. Mas a oferta passa igualmente pelos produtos do mar. Na grelha, correspondente a 60 a 80% dos pedidos, “trabalham com todo o tipo de peixe selvagem, desde o mais nobre ao mais popular”, diz Moisés Pinto, um dos sócio-gerentes do restaurante, aberto em 2009 (o primeiro surgiu em Lisboa). Sardinhas, só na época (que começa agora e estará no ponto lá para setembro), servida com batata e salada de pimentos. Não precisam de passar pela lota, porque trabalham diretamente com vários pescadores, das Caxinas, Póvoa de Varzim e de Matosinhos. Aos turistas, vendem literalmente o peixe, levando-o à mesa, bem fresquinho, e explicando aos clientes como o confecionam. “É também uma forma de quebramos o gelo e mostrarmos a qualidade do produto, a maioria acaba por pedir peixe fresco e adora”, conta Moisés.

Lucília Monteiro

No Dom Zeferino, uma casa a celebrar 25 anos, o ambiente é mais castiço. Zeferino Gonçalves assume o comando das operações, ou seja, controla a grelha colocada no passeio e tudo o que se passa na esplanada. “É um olho no burro e outro no Scolari”, brinca. Natural de Barqueiros, Mesão Frio, quis fugir à lavoura e arranjou, aos 17 anos, trabalho na restauração. Começou por lavar copos e foi subindo aos poucos, até tomar conta deste restaurante. E do fogareiro, que maneja com maestria.

“Não é qualquer um que dá a volta à grelha”, sublinha. Por ali passa todo o tipo de peixe fresco, encontrado na lota ao raiar do dia. Atualmente, o Dom Zeferino vive um bom momento, à custa dos estrangeiros, que representam cerca de 70 % da clientela. “Apesar da Baixa do Porto estar carregada de turistas, estes fazem de Matosinhos a sua sala de jantar”, diz Zeferino, bem resolvido com o inglês. “Foi a vida que me ensinou.” Se vê uma estrangeira atrapalhada com a sardinha, não hesita em pedir-lhe os talheres e mostrar-lhe como o deve tratar. “É um peixe pequeno e delicado, se começa a esgadanhar estraga mais do que sacia”, diz. A cliente, essa, fica embevecida.

5 Oceanos > R. Heróis de França, 689, Matosinhos > T. 22 937 29 41 > seg-dom 12h-16h30, 19h-24h

Dom Zeferino > R. do Godinho, 163, Matosinhos > T. 22 937 2273 > qua-seg 12h-23h