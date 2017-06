Africanos, por Gilberto Costa e Cláudia Viegas

Receita do livro Prazer sem Pecado - 65 receitas de doces irresistíveis para gulosos com juízo, publicado pela editora A Esfera dos Livros

Ricardo Bonacho

Ingredientes (50 unidades)

200 g de coco seco ralado

250 g de ovo (5 ovos)

350 g de pão de forma

50 g de cacau em pó

270 g de açúcar mascavado

250 g de água

Preparação

Esfarelar o pão de forma. Levar o açúcar com a água ao lume até ferver. Juntar o coco à calda para escaldar. Retirar do lume, adicionar o cacau e deixar arrefecer ligeiramente. Ligar os ovos ao preparado anterior e levar novamente ao lume, a cozer. Adicionar o pão de forma esfarelado, até obter uma massa que dê para enrolar. Deixar arrefecer. Colocar um pouco de óleo nas mãos e enrolar pequenas bolas, passando no fim por coco.