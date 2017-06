A presuntaria espanhola Beher chegou ao Porto

Uma das marcas mais premiadas de presuntos ibéricos, a Bernardo Hernández, quer levar a alegria de viver espanhola à Baixa do Porto

Helder Rodriguez

Ver um grupo animado a descomprimir ao final da tarde e a instalar-se nas mesas da Beher deixa Adriano Silva especialmente satisfeito. “Gostava muito de mudar o hábito dos portugueses do casa-trabalho-casa”, conta o proprietário da presuntaria da premiada marca espanhola Bernardo Hernández.

Fundada em 1930, em Salamanca, trabalha exclusivamente com porcos 100% ibéricos, criados livremente em pastagens cuidadas. Em 2014, a empresa começou a abrir lojas próprias, para degustação e compra dos seus produtos. Atualmente, existem 14 e a Beher Porto é o primeiro "franchisado" português, ocupando uma área generosa e moderna, com dois pisos.

Helder Rodriguez

A maior iguaria revela-se o presunto conhecido como pata negra, vermelho-cereja e de textura suave, de porcos só alimentados a bolota, tanto servido em tábuas (de €16 a €19,50) como em tostas e sanduíches. As funcionárias tiveram, inclusive, formação na casa-mãe para dominarem a arte do corte, bem fininho.

Mas há também outros presuntos, enchidos (como chourição e salsichão), além de carnes frescas (como solomillo, presas, lágrimas, secretos), servidas fritas ou grelhadas, tanto isoladamente como em formato parrilhada. À carta acrescentaram-se tapas (entre €4,90 e €11), entre as quais os ovos rotos, tortilha e batatas bravas. Às referências espanholas nos vinhos (também a copo), Adriano Silva fez questão de juntar uma seleção portuguesa, a pensar nos turistas.

Houve igualmente uma união ibérica nos queijos, com manchegos e serras da estrela a disputar as atenções. Já a cerveja, é a espanhola Mahou. Todos os produtos Bernardo Hernández estão ali expostos e disponíveis para venda, embalados ou cortados no momento. Prontos para levar e consumir, estão uns cones de papel (por €3,20 e 3,50), com pequenas amostras de presunto, chouriço e salpicão. Um petisco ibérico.

Beher Porto > R. Sá da Bandeira, 589, Porto > T. 22 205 3048 > seg-qui 10h-22h, sex-sáb 10h-00h