O vinho no bar: Três receitas de cocktails e sangrias

O vinho é uma bebida completa e acabada que se apresenta como a natureza o dá e o homem o quer, ao desenhar-lhe o perfil. Por isso, dispensa associações com outras bebidas. Mas há exceções, como os cocktails e as sangrias, composições refrescantes para consumir, preferencialmente, os primeiros antes ou depois da refeição, e as segundas a acompanhá-la.

“Nos últimos tempos, tenho assumido o Vinho do Porto como um dos ingredientes de eleição na criação dos meus cocktails pelo sabor e aroma que confere às minhas composições, mas principalmente pelo meu desejo de levar um pouco do meu património e da minha cidade a toda a parte”, diz Carlos Santiago, bartender que trabalha no Porto. E acrescenta: “O Vinho do Porto continua a ser tratado como um produto nobre que não dever ser misturado ou manipulado, mas, na minha opinião, trata-se de um vinho extremamente versátil e que faz um importante upgrade nos cocktails, pelo que tem todo o sentido a sua utilização”.

Por seu lado, Pedro Vaz é o responsável do bar e esplanada À Margem, um dos mais belos lugares onde se servem bebidas à beira do Tejo, em Lisboa, como as versões que nos preparou da popular sangria, de origem espanhola, já esquecida. Diz que esta não tem segredos e o mais importante é cortar a fruta, especialmente os citrinos, no momento da preparação, porque oxida muito rapidamente e perde qualidade. Outra coisa que também não é segredo: “O vinho deve ser de qualidade e quanto mais natural melhor”, sublinha.

Lucília Monteiro

Para fazer em casa

Cocktail Porto Daiquiri

Autor: Carlos Santiago, bartender do The Royal Cocktail Club (R. da Fábrica,105, Porto > T. 22 205 9123)

Receita

30ml Rum Zacapa 23

25ml Porto Poças Rosé

25ml Sumo Lima

15ml Xarope Açúcar

Sangrias de vinho e de espumante

Autor: Pedro Vaz, sócio-gerente do À Margem Bar-Esplanada (Doca do Bom Sucesso, Lisboa > T. 91 862 0032)

Sangria de vinho

Laranja, limão e maçã cortados na hora (muito importante)

Vinho

7up

Triple seco, cachaça; licor beirão; hortelã, canela e gelo.

Sangria de espumante

Em vez de vinho leva espumante de qualidade que, no À Margem, é sempre Bairrada bruto, e, ainda, 7up, morangos, mirtilos, framboesas, hortelã e gelo.

