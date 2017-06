Dux Taberna Urbana: Vamos petiscar

O espaço, o ambiente e a ementa do Dux Taberna Urbana, em Coimbra, sugerem uma refeição agradável, baseada no convívio e na partilha. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

LUCILIA MONTEIRO

Pouco depois ser inaugurado, o restaurante Dux Petiscos & Vinhos mostrou-se insuficiente para acolher quem o demandava, sobretudo nos fins-de-semana, e os seus responsáveis decidiram abrir outro, em lugar não muito distante, com o mesmo conceito: variedade de petiscos e de vinhos; produtos, culinária e serviço de qualidade; espaço acolhedor; ambiente informal, propício ao convívio e à partilha. Tudo a lembrar as boas tabernas antigas, mas com requinte.

E assim nasceu o Dux Taberna Urbana, estrategicamente localizado perto da zona histórica da baixa de Coimbra e, também, de hotéis, serviços públicos e grandes empresas. O espaço é mais amplo e o pé-direito mais alto do que no Vinho e Petiscos, mas a decoração minimalista e o ambiente descontraído são similares.

Além de terem grande destaque na ementa, os petiscos também são valorizados em ardósias, sob a forma de “sugestões”. Alguns estão lá desde o primeiro dia e são dos mais pedidos, como as pataniscas de bacalhau (pequenas, estaladiças, saborosas), as gambas fritas com alho, o polvo à galega, os ovos mexidos com farinheira, os cogumelos com linguiça e ovo, a alheira de caça com grelos, as tiras da vazia com molho de queijo da Serra, as batatas fritas com maionese de alho e os chips de batata-doce. Dois por pessoa bastam para uma boa refeição (por exemplo, a dose de pataniscas tem seis unidades).

Quem não abdica de entrada e prato principal tem os petiscos todos para a primeira parte e, para a segunda, dois excelentes risotos (um de cogumelos e espargos, outro de camarão, três opções de peixe (lombo de bacalhau com crosta de broa, polvo à lagareiro e bife de atum com batatas recheadas),um bife da vazia com dois molhos e carne maturada (três cortes: vazia, entrecosto e picanha) para grelhar.

Nas sobremesas destacam-se a musse de chocolate com salame de chocolate, o leite-creme, o cheesecake de morangos e a tarte tatin com gelado de canela. Muito boa garrafeira, totalmente disponível a copo, embora só cerca de uma dúzia e meia de vinhos estejam especificamente destinados a esse fim. Serviço eficiente e simpático.

Dux Taberna Urbana > R. Doutor Manuel Rodrigues, 43, Coimbra > T. 239 093 723 > seg-dom 12h-15h,19h30-23h > €20 (preço médio)