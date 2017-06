A Tasca do Victor: Sabores da borda d’ água

Ambiente e cozinha familiares, n' A Tasca do Victor, uma casa simples, honesta e típica da vila de Alcochete. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

Tiago Miranda

De Lisboa a Alcochete é um salto do tamanho da ponte Vasco da Gama e pouco mais. Um caminho que se percorre em minutos. Uma viagem curta e proveitosa que nos leva a um dos conhecidos restaurantes da vila, A Tasca do Victor, e ao encontro da boa gastronomia local, baseada nos peixes do estuário do Tejo.

Este pequeno restaurante é um dos mais concorridos e justifica-o tanto com a localização no centro histórico e em plena zona ribeirinha, diante do rio, perto da ponte-cais e da igreja da Misericórdia, quanto com a cozinha simples e autêntica. Tem uma pequena esplanada sobre o passeio e uma salinha no interior com ar simples e ambiente familiar.

A frescura dos ingredientes dispensa artifícios culinários: é assar na brasa, fritar, cozinhar em caldeirada ou ensopado. Enquanto se faz isso, servem de entreténs a linguiça, o torresmo ou as amêijoas “à casa”, que levam cebola e ganham um sabor diferente, também agradável, embora menos delicado do que ao natural ou à Bulhão Pato.

Com enguias se fazem os dois pratos mais emblemáticos: fritas, com arroz de tomate a acompanhar, elas estaladiças, mas nada secas e sem excessos de sal ou de gordura, ele solto, meio malandro e todo sabor; ensopado, só com pão torrado na guarnição, embebido num molho espesso, suave e muito gostoso. Outro prato típico da borda d´água e muito apreciado aqui, mas com presença irregular: linguadinhos fritos com o tal arroz de tomate.

O peixe do dia para grelhar – dourada, robalo, lula, choco, carapau e sardinha, entre outros – tem qualidade, tal como a açorda de camarão, a frigideira de tamboril com gambas descascadas e batatas às rodelas e o choco frito, a que se juntam batatas fritas, numa ligação espúria, mas que sabem bem. A carne de porco à alentejana e as presas de “porco preto” também sobressaem, a par do cozido, que é a referência de terça-feira, mas só no tempo frio, do outono à primavera.

Doçaria da casa com o seu doce (bolacha, leite condensado e natas, o costume), o leite-creme, a musse de chocolate e uma interessante sopa do Terroal, feita de pão, ovos, amêndoa, açúcar e canela. Garrafeira razoável, até nos preços. Serviço simpático.

A Tasca do Victor > R. da Quebrada, 10, Alcochete > T. 21 234 0912 > seg-ter, qui-dom 12h30-15h, 19h30-22h > €20 (preço médio)