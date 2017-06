Taylor’s: 325 anos de afirmação

Marca centenária com enorme prestígio que justifica tanto com a tradição como com a inovação. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre a Taylor's

Um casco de 30 litros de Taylor’s Port viajou, este mês, a bordo do veleiro do navegador solitário Ricardo Diniz, desde Gaia até Londres, e foi entregue no mesmo cais onde a Taylor’s fez chegar, em 1692, a primeira encomenda do seu vinho para o mercado inglês. A viagem, carregada de simbolismo, integra-se nas comemorações dos 325 anos da empresa, cuja existência acompanha e enobrece a história do vinho do Porto. O vinho é o mesmo que vai ser lançado, agora, no mercado português, sob a marca: Taylor’s 325º Aniversário – Edição Limitada.

Mantendo o espírito familiar, desde a fundação, com os Bearsley, os Taylor, os Fladgate e os Yeatman, a empresa soube crescer e afirmar o seu prestígio em todo o mundo. Os seus vintage, com origem nas quintas de Vargellas, Terra Feita e Junco, e destino inevitável nas mesa dos mais exigentes apreciadores e colecionadores, tornaram-se lendários pela elegância, complexidade, longevidade, consistência e personalidade singulares. A Taylor’s também possui extensas reservas de tawnies velhos e lidera a comercialização de tawnies de idade. Além disso, tem um notável espírito inovador, que levou à criação da categoria Late Bottled Vintage (LBV), em 1970, bem como dos primeiros vinhos do Porto branco seco (Taylor’s Chip Dry) e Vintage Single Quinta.

Totalmente dedicada à produção de vinhos do Porto premium, a Taylor’s integra, juntamente com a Fonseca e a Croft, o grupo The Fladgate Partnership, que é um dos mais influentes e prestigiados no comércio do vinho do Porto.

Taylor´s 325.º Edição Limitada

O tawny comemorativo dos 325 anos da Taylor’s apresenta-se numa garrafa atraente que recria o modelo existente à data da fundação da empresa, tem cor avelã intensa com auréola atijolada, aroma complexo a frutos secos com notas especiadas, paladar doce e rico. Insinua-se sozinho, com frutos secos ou à sobremesa. €35

Taylor´s Chip Dry

Criação da Taylor’s, o Porto branco seco é tipicamente um aperitivo, mas também pode ser apetecível long drink com água tónica, gelo e uma folha de hortelã. Cor palha clara, aroma delicado a fruta fresca com apontamentos melosos e toques de carvalho, paladar fresco e vivo, final seco. Tão fácil de beber. €10,50

Late Bottled Vintage Port 2012

Cor vermelha-rubi profunda, aroma frutado com delicadas notas florais, paladar envolvente com excelente fruta, taninos firmes bem integrados, final longo e harmonioso. Perfeito com queijos de sabor intenso, chocolate e frutos silvestres. €14,50