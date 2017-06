Bao’s Taiwanese Burguer: A Ásia aqui tão perto

De Taiwan vêm os típicos pãezinhos recheados que, neste novo restaurante na Rua da Cedofeita, no Porto, dão a conhecer “sabores parecidos ou quase iguais aos de lá”

Lucília Monteiro

Quando, há dois anos, viajou de férias para Taiwan, na Ásia, João Winck ficou “surpreendido com a street food (comida de rua)”. Regressado a Munique, na Alemanha, onde trabalhava no Hotel Hilton, o portuense, de 26 anos, começou a idealizar o negócio que o traria de regresso a casa: os bao, pãezinhos asiáticos recheados. O Bao’s Taiwanese Burguer abriu no início de maio, em Cedofeita, no Porto, mas, como se vê, é um negócio maturado há algum tempo. O necessário para João Winck, formado em gestão hoteleira, tratar da abertura do restaurante e, sobretudo, testar as receitas dos recheios. “Adoro experimentar comida e diferentes combinações de ingredientes”, conta.

Na ementa, há baos originais de Taiwan, como o Gua Bao (€3,90), recheado com barriga de porco, pickle caseiro, coentros e amendoim reg sugar, o Lu Rou Fan (€7,50), arroz, picado de barriga de porco braseado, pak choi, gema curada e chalota frita e, entre os rice bowls, o 3 Cup Chicken (€8,50), arroz, frango, gengibre, alho, manjericão, cebolete e chili.

Os restantes bao são reinterpretações de João Winck, que estagiou com o chefe de cozinha Rui Paula: o Pulled Pork Bao (feito com pernil desfiado), o Tofu Bao, o Chicken (frango crocante, coentros, amendoim red sugar, alface ice), o Cod Bao (nugget de bacalhau com aioli de limão) e o Crab Bao (tempura de caranguejo de casca mole, com maionese de wasabi). Já para grupos, sugere-se um pedaço de pernil (4 kg) curado durante 12 horas, que vai ao forno a baixa temperatura (oito horas).

Os pãezinhos vêm diretamente de Taiwan (cozem ao vapor durante dez minutos antes de serem recheados), tal como os condimentos (molhos de soja, picante e barbecue e várias especiarias) e o arroz. Uma solução mais dispendiosa, reconhece João Winck, mas que assegura “sabores parecidos ou quase iguais aos de lá”.

Os mais gulosos contam com a versão doce do bao, recheado com gelado de amendoim e chocolate de leite ou gelado de sésamo preto, caramelo e amêndoa (€3). Na ementa há, ainda, uma bebida típica de Taiwan: o Bubble Tea Bobba, ice tea com infusão de chá verde e jasmim. Para refeições asiáticas, do princípio ao fim.

Bao’s Taiwanese Burguer > R. de Cedofeita, 263, Porto > T. 22 243 7951 > ter-qui, dom 12h30-15h, 19h30-23h, sex-sáb 12h30-15h, 19h30-1h