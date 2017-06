5 festivais para provar cerveja artesanal

Aqui reunimos cinco festivais de cerveja artesanal que vão decorrer ao longo dos meses de junho e julho, em Caminha, Sertã, Cascais, Porto e Faro. Sol, música e cerveja pode ser a trilogia perfeita para as tardes e noites de verão

1. The Beer Promenade Cascais

Começa já nesta sexta-feira, 2, e prolonga-se até domingo, 4, nos Jardins do Casino Estoril, a 1ª edição do The Beer Promenade, que promete pôr Cascais na rota internacional da cerveja artesanal. São 21 cervejeiros nacionais e nove estrangeiros (Canadá, Espanha, Brasil, Itália, Escócia e Bélgica), a mostrar a melhor cerveja artesanal que têm. Ao todo, vão ser mais de 200 tipos de cerveja diferentes para experimentar nos 30 stands dentro do recinto de festival. Basta comprar o copo oficial do The Beer Promenade (€3) na loja de merchandising, onde pode também adquirir outras recordações para levar para casa. Como a cerveja escorrega melhor acompanhada, há também 17 sítios de street food para petiscar. Original Bandalheira, They Must Be a Crazy, Funk Off And Fly ou Fatzilla são alguns dos concertos e djs que vão animar as tardes e noites dos Jardins do Casino. Jardins do Casino Estoril, Cascais > 2-4 jun > sex 17h-01h, sab 13h-01h, dom 13h-22h > entrada gratuita

2. Porto Beer Fest

Depois do êxito da primeira edição, em 2016, os Jardins do Palácio de Cristal voltam a receber o Porto Beer Fest durante cinco dias, entre os próximos dias 14 e 18. Este ano, contam com a presença de mais de 30 cervejarias, que vão apresentar ao público mais de 200 tipos de cervejas. Mas não há apenas cervejas para experimentar: o programa convida os visitantes a aprender mais sobre esta temática através de degustações, brewer shows, provas comentadas, master classes e labshops de empreendedorismo cervejeiro de todo o mundo. Para que o festival se torne uma verdadeira festa, há também muita animação de rua, com atuações teatrais, jogos, concursos, atividades lúdicas e, como não podia deixar de ser, muita música, concertos e djs em todas as noites. Na tarde de domingo, às 15 horas, vão ainda transmitir o jogo da Taça das Confederações de Portugal em frente ao México. Jardins do Palácio de Cristal, Porto > 14-18 jun, qua e sex 17h-01h, qui e sáb 13h-01h, dom 13h-22h > entrada gratuita

3. PROVART- Festival de Cerveja Artesanal

Já no fim-de-semana de 23 a 25 de junho, a cerveja artesanal nacional vai estar à disposição de todos na Sertã, que já recebe o Festival PROVART desde 2014. Esta iniciativa procura oferecer ao público mais de 30 estilos de cerveja artesanal portuguesa, com diferentes aromas, sabores e texturas, que vão estar disponíveis em vários stands na Alameda da Carvalha. Além das provas comentadas, há também workshops, que vão demonstrar como se faz uma cerveja a partir de grãos de cevada, lúpulo ou levedura. O artesanato e a gastronomia regional têm também destaque neste festival: vai ser possível experimentar doces conventuais, queijos, fumeiros, bucho, maranho, filhós... O programa conta ainda com animações de rua, onde as inspirações ciganas, árabes e balcãs vão puxar os visitantes para dançar, e concertos de pop-rock, rock’n’roll, folk e música portuguesa. Alameda da Carvalha, Sertã > 23-25 jun > sex 18h-2h, sáb 15h-4h, dom 15h-21h > entrada gratuita

4. Alameda Beer Fest Faro

O festival de cerveja artesanal Alameda Beer Fest regressa a Faro, entre os dias 7 e 9 de julho. Esta já é a 3ª edição deste festival que promete voltar a trazer vários estilos de cervejas, nacionais e internacionais, à região do Algarve. Além da cerveja, a iniciativa vai levar às ruas de Faro concertos e animação de rua. Jardim da Alameda, Faro > 7-9 julho > entrada gratuita

5. Art Beer Fest Caminha

Entre 13 e 16 de julho são as ruas da vila de Caminha que vão receber a 5ª edição do Art Beer Fest, uma iniciativa para os amantes da cerveja, para os curiosos, para profissionais, empresas ou empreendedores. Também neste festival vai celebrar-se a cerveja artesanal, nacional e internacional, com um programa que promete profissionalismo e diversão. Os visitantes vão poder assistir a brewer shows, degustações, provas comentadas, entre outras atividades. O festival estende-se ao longo das ruas e das quatro praças do centro histórico de Caminha, com atividades várias, atuações de teatro de rua, jogos, concertos e concursos. Centro histórico de Caminha > 13-16 jul > entrada gratuita