Vinho rosé: A cor do momento

Vinho de aspeto sedutor e paladar refrescante, seja tranquilo, seja na versão espumante. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o rosé

A cor é sempre rosada, o tom vai do suave e pálido, quase branco, ao intenso e vivo, quase tinto. Em regra, os rosés seduzem o olhar, mas isso não basta para convencer muitos consumidores, que apontam a tais vinhos o defeito de ficarem no meio-termo: nem brancos, nem tintos. O autor da História Universal do Vinho, Hugh Johnson, explica o que se passa de forma esclarecedora e bem-humorada: “Os vinhos rosé são feitos como se se preparassem para ser tintos e, de repente, o enólogo mudasse de opinião. E então produz-se um branco de uvas tintas, manchado com as suas películas mas não endurecido com os taninos. Se as uvas forem aromáticas, o rosé pode sê-lo maravilhosamente”.

Muito aromáticos e também muito refrescantes – eis duas características essenciais dos bons rosés. Não admira, pois, que nesta altura do ano apareçam diariamente no mercado novos rosés – o seu consumo no verão é quase o dobro do que se verifica no inverno –, como os que a seguir apresentamos: um vinho tranquilo, um espumante e um champanhe, cada qual com o seu mérito e… o seu preço. É óbvio que não têm nada a ver uns com os outros, a não ser a cor rosada. Mas, à parte as diferenças notórias, todos são bem feitos, agradáveis e dignos de apreço. Prove-os quem quiser (e puder) e aprecie a qualidade, que vai do bom ao sublime.

De resto, os comentários depreciativos relacionados com os rosés incidem quase sempre sobre vinhos tranquilos que são, de longe, os mais consumidos em Portugal. E muitos desses juízos são preconcebidos.

São Domingos Baga Bairrada Rosé 2015

Uma só casta, Baga, na origem deste belo espumante bairradino de cor rosada, aroma delicadamente frutado a framboesas e a marmelo, paladar elegante e fresco. Indiscutível, a sua grande aptidão gastronómica. €6,50

Pousio Colheita Rosé 2016

Feito de uvas das castas Aragonez, Syrah e Trincadeira, tem cor rosada e límpida, aroma marcadamente frutado e paladar também frutado com notas de morangos e cerejas, doces sensações de leveza e frescura. Um vinho tão simples como agradável. €4,25

Dom Ruinart Rosé 2004

Belíssima cor rosada com delicados reflexos acobreados, aroma muito fino e complexo com notas de frutos vermelhos e apontamentos florais e minerais, paladar rico, pautado pelos frutos vermelhos e cítricos, num registo de elegância e de frescura insuperáveis. Arte pura. €495