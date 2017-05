Mezzaluna, a casa das pizzas e das massas em Vila do Conde

Pizzas em forno a lenha e massas com ingredientes de primeira qualidade, alguns bem portugueses, como a morcela da Beira ou o lombo de bolota de porco preto: o restaurante Mezzaluna está de portas abertas em Vila do Conde

Lucília Monteiro

A evolução rápida dos acontecimentos ainda deixa Daniel Faria atordoado. Antes de assentar em Vila do Conde, a sua terra natal, aventurou-se pela Europa fora, trabalhou em barcos cruzeiros, enfim, fez-se à vida. No regresso às origens, há dois anos, abriu o restaurante Pedra Quente, com pizzas e francesinhas feitas em forno a lenha, que teve êxito imediato. Pouco depois, surgiu a oportunidade de agarrar esta pequena loja, numa zona nobre da cidade costeira. O Mezzaluna inaugurou no início de fevereiro e, desta vez, Daniel quis criar um ambiente mais cuidado e acolhedor.

Além das já célebres pizzas em forno a lenha (entre €8,50 e €13,50), apostou nas massas (entre €8,50 e €15,50), com ingredientes de primeira qualidade, alguns bem portugueses, como a morcela da Beira ou o lombo de bolota de porco preto. “Temos excelentes produtos e, por isso, gosto de os valorizar”, diz o proprietário. “Estou sempre a acrescentar sugestões e a tentar melhorar a carta”, sublinha. Entre os pratos com mais saída, estão o fettuccine funghi gamberetti (com cogumelos porcini e camarão-tigre) e o linguini pellina (com amêijoas).

Para terminar a refeição, há sobremesas caseiras, como doce de coco, panna cotta, tarte de limão ou cheesecake. Nas bebidas, a sangria de espumante tem tido boa aceitação. E parece que a boa sorte de Daniel Faria não vai ficar por aqui. Na porta ao lado do Mezzaluna abrirá em breve um gastropub. Aguardemos.

Mezzaluna > Pç da República, 8, Vila do Conde > T. 252 172 980 > qua-seg 12h-15h, 19h-23h > menus executivos €8