No restaurante The Blini, tudo o que se lhe depara é um regalo

Está num lugar de eleição a ver a marginal de Vila Nova de Gaia, o Douro e o Porto histórico, e tem uma cozinha soberba. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante The Blini, do chefe Cordeiro, que agora tem uma carta de degustação

Lucília Monteiro

Quem vem do Porto e atravessa o rio Douro, junto à Ponte D. Luís I, vê o belo casario da marginal de Gaia e apetece-lhe seguir por aí. É inevitável. Mas vale a pena resistir, indo, antes, pela rua da esquerda, encosta acima, até ao restaurante The Blini, onde tudo o que se lhe depara é um regalo: sala luminosa com varandas envidraçadas; panorama vastíssimo com o casario que ladeia a marginal em primeiro plano, o rio, os barcos e as gaivotas de permeio, e a cidade do Porto em fundo, enquadrada pelas pontes da Arrábida e D. Luís I; e sugestões de uma refeição memorável contidas no aquário de mariscos, logo à entrada, e na mostra de pescado, a seguir, no corredor.

Aberto há um ano e destinado a ser referência de peixes e mariscos, ou “marisqueira gourmet”, por iniciativa do chefe Cordeiro, está em processo de mudança, que visa alargar a oferta, em especial de carnes, tendo sido introduzidas, também, algumas especialidades de arroz.

Mas a grande novidade está na nova estrutura da carta, totalmente dedicada à degustação. Entradas e pratos principais de peixe, de marisco e de carne encontram-se em doses de degustação - menor quantidade e mais baixo preço -, para o cliente compor o seu menu como quiser, podendo também optar pelos do chefe (4 e 6 pratos por 40 e 60 euros, respetivamente).

A carta é nova, mas tem pratos conhecidos, que perseguem o seu criador, como o arroz de tamboril com gambas e coentros (peixe e camarão no prato, arroz à parte, em pote de ferro, num conjunto admirável); o naco de atum com gaspacho (o atum braseado, simples, só com flor de sal, o gaspacho ligeiramente gelatinado para não ficar líquido); a sopa de peixe e marisco (com robalo, garoupa, camarão e amêijoas, levava fumo, quando foi lançada, agora é feita com massa folhada e vai diretamente do forno à mesa); o naco de vaca maturada (casamento perfeito da carne macia e suculenta com o risoto de cogumelos e espargos).

Os arrozes, seis de peixe e marisco, um de carne (costela de porco em vinha-d’alhos, tipicamente nortenho), vêm com a iguaria principal no prato e a guarnição num tachinho, ainda a borbulhar). Tudo com ingredientes de qualidade, culinária primorosa e apresentação muito sugestiva.

Doçaria excelente, embora escassa. Garrafeira totalmente portuguesa, baseada em vinhos de produtores sem expressão no mercado, quase todos servidos a copo. Serviço eficiente e simpático.

The Blini > R. General Torres, 344, Vila Nova de Gaia > T. 22 405 5306 > seg 18h-23h, ter-sáb 12h30-23h > €50 (preço médio)