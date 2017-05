Restaurante Voltar ao Cais: O Tejo e outros gostos

Na margem do rio Tejo, outrora porto comercial, há uma casa com ambiente e comidas simples e agradáveis. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Voltar ao Cais, em Alhandra

José Carlos Carvalho

Passados cinco anos sobre a primeira visita ao Voltar ao Cais, e em tempo de comemoração do décimo aniversário, regressamos a este restaurante acolhedor, cujas instalações foram de um armazém de arroz, no cais 14 da zona ribeirinha de Alhandra. Desse tempo, restam as traves de madeira, bem como algumas fotos que o evocam. Tem uma sala ampla com as mesas bem postas, apesar das toalhas de papel, e uma esplanada muito agradável, do outro lado da rua, à espera de autorização para construir um deck sobre o rio e ser fechada, a fim de poder funcionar durante todo o ano, conforme desejam responsáveis e clientes – e manda o bom senso.

José Carlos Carvalho

A cozinha mantém a base tradicional, sendo evidente o esforço de aperfeiçoamento, sobretudo na apresentação, bem como a atenção dada aos produtos regionais: lampreia, sável, enguias e carnes de touro, por exemplo. A lampreia em arroz ou à bordalesa e o sável frito com açorda de ovas estão agora no ponto alto e não devem ser esquecidos, fazendo a respetiva encomenda. O ensopado de enguias e as enguias fritas com arroz de tomate a acompanhar, que também são pratos emblemáticos da gastronomia regional, raramente faltam e nunca cansam. A cataplana de touro com camarão é o prato de domingo, muito agradável à vista e ao paladar. Também com dia certo, à sexta-feira, o pato no forno com vinho do Porto, alecrim e laranja alterna com o empadão ou o arroz de pato; e à terça-feira costuma haver um bom bacalhau à Brás.

Mas há muito mais, desde o peixe fresco para cozinhar na grelha, no forno ou no vapor, até ao torricado com bacalhau assado, ao lombo ou ao hambúrguer de touro e a um ou outro prato menos convencional, como os risotos de camarão ou de cogumelos frescos. Agradáveis petiscos para entrada, como o camarão do rio, as gambas “à Guilho” (ao alhinho ou “al ajillo”, melhor se diria) ou os ovos mexidos com farinheira. Doçaria comum, bem feita, agradável. Garrafeira suficiente com meia dúzia de referências a copo e vinho da casa a jarro.

José Carlos Carvalho

Voltar ao Cais > Av. Major José Joaquim de Paiva, 55, Alhandra > T. 21 951 2373 > ter-sáb 12h-15h30, 19h-22h, dom 12h-15h30 > €25 (preço médio)