Restaurante O Mercado: Variedade e frescura

O Mercado, em Lisboa, é um restaurante tradicional com ambiente familiar e comida portuguesa. Simplesmente boa

Luis Barra

Integra o Mercado Rosa Agulhas, ou Mercado de Alcântara, como é mais conhecido o polo comercial que abastece de alimentos do dia-a-dia, sobretudo frescos, o popular bairro da zona ocidental de Lisboa. O nome oficial homenageia uma vendedora de peixe do anterior mercado alcantarense, na Avenida de Ceuta, a Rosa Agulhas, que não descansou enquanto não foi construído outro, junto do cruzamento da Rua Leão de Oliveira com a dos Lusíadas, entre o Largo do Calvário e a Calçada da Tapada, mesmo por baixo do tabuleiro da ponte 25 de Abril.

A pertença ao Mercado dá-lhe o privilégio de ter parque de estacionamento, bem como instalações amplas, vendo-se à entrada, do lado esquerdo, um pequeno bar e uma esplanada fechada, e, do lado direito, num recanto, três ou quatro mesas; subindo um lanço de escada, encontra-se a sala principal, mais recolhida, com ligação à cozinha; outro lanço de escada, com vista para as bancas do mercado, leva a uma sala geralmente reservada a grupos. Luz natural a rodos. Ambiente agradável e descontraído.

A cozinha é portuguesa com produtos frescos que são exibidos nas vitrinas de pescado, carnes, doces e frutas. Resultam em preparações culinárias simples, saborosas, bem feitas. Para entrada, há salgadinhos e outros petiscos tradicionais, que vão do choco frito ao pica-pau e das amêijoas ao camarão-tigre. Entre os pratos principais, recomendam-se os grelhados em brasas de carvão, sejam os peixes do dia, dos mais populares às espécies nobres, sejam carnes variadas, como lagartos, picanha, secretos, espetada mista ou simples bifinhos de peru e de vitela, mas não faltam outros bons cozinhados: arrozes de garoupa com gambas, de lingueirão e de marisco (este para duas pessoas), filetes de peixe-galo com arroz de feijão, bacalhau e polvo, ambos à lagareiro, língua de vitela estufada, cabidela de galinha, iscas à portuguesa, favas à guisadas com entrecosto e outras comidas populares que vão rareando, apesar de serem excelentes, como se comprova aqui.

Doçaria da casa bastante diversificada. Garrafeira modesta na seleção e também, verdade se diga, nos preços. Serviço simpático.

O Mercado > R. Leão de Oliveira, Mercado Rosa Agulhas, Loja 19, Lisboa > T. 21 364 9113 e 93 265 6813 > seg-sáb 12h-15h30, 19h-22h30 > €22 (preço médio)