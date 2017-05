Lisbon Bar Show, uma feira para se estar de copo e bloco na mão

Não é só para beber um cocktail que se vai ao Lisbon Bar Show, a decorrer esta terça e quarta-feira, dias 16 e 17, no Convento do Beato, em Lisboa. Nesta feira também se aprende, ouvindo os melhores especialistas da área

A Itália é o país convidado da 4.ª edição do Lisbon Bar Show, que começa esta terça-feira, 16, prologando-se até quinta, 17, no Convento do Beato, em Lisboa. De lá vão chegar os licores e outras bebidas alcoólicas, como o vermut, o amaretto, e o limoncello, que serão servidos em cocktails, durantes estes dois dias. Mas de Itália vêm também alguns dos melhores especialistas desta área, como a dupla formada por Antonio Parlapiano e Leonardo Leuci, barmen e proprietários do Jerry Thomas Speakeasy, em Roma, considerado um dos melhores bares do mundo pelo site The World’s 50 Best Bars.

Vania Guerreiro

“Este ano, focamo-nos num país, em vez de nos focarmos num destilado. Já demos destaque aos produtos portugueses, na primeira edição, depois ao rum, na segunda, e à tequila, no ano passado”, recorda Alberto Pires, organizador do Lisbon Bar Show. Outra das novidades desta quarta edição é o sítio onde decorre a feira. “Esgotamos a capacidade do Pavilhão de Exposições da Tapada da Ajuda, por isso, mudamos, este ano, para o Convento do Beato, em Lisboa. Tem o dobro do tamanho. Esperamos nesta edição cerca de cinco mil visitantes”, conta Alberto Pires. “Não é uma feira restrita a profissionais apesar de acontecer em horário laboral e ser bastante procurada por marcas e especialistas”, acrescenta.

Esta terça-feira também Luca Cinalli, barmen principal do Oriole bar, em Londres, subirá ao palco para falar e apresentar o seu cocktail à plateia – depois, a bebida será replicada por uma equipa e dada a provar ao público. Ainda neste primeiro dia está confirmada a presença de Flavio Angiolillo, barmen e proprietário do bar mais pequeno do mundo. Erik Lorincz, o barman principal do segundo melhor bar do mundo, o American Bar, do Savoy, em Londres, será outro dos que estarão presentes.

Terça-feira é também o dia em que se conhecem os vencedores do concurso Vintage Cocktail Competion, organizado pelo Lisbon Bar Show. Os oito concorrentes que trabalham de norte a sul do País (há na lista um participante australiano Chuck Elvis, que se prepara para abrir em breve um speakeasy, na zona de Santa Apolónia, em Lisboa) só podem usar ferramentas, copos antigos e bebidas espirituosas que têm, no mínimo, mais de 30 anos. Neste concurso também não se pode recorrer a técnicas recentes, explica Alberto Pires. O vencedor será conhecido na quarta-feira, 17, às 14 horas.

Também na quarta-feira, serão entregues, às 19 horas, prémios em 10 categorias diferentes, cada uma delas com quatro nomeados. Para Melhor Bar, concorrem o Red Frog Speakeasy (Lisboa), o Bovino Steakhouse (Almancil), o Columbus Bar, (Faro) e o Cinco Lounge (Lisboa). Os nomeados a Melhor Equipa de Bar são o Red Frog Speakeasy (Lisboa), o Bovino Steakhouse (Almancil), o Columbus Bar, (Faro) e o Cinco Lounge (Lisboa). Wilson Pires, Pedro Paulo, João Eusébio e Tiago Mira estão na corrida para o prémio de Melhor Bartender Português internacional, enquanto Carole Coelho, Flavi Andrade, Inês Moreira e Carla Taveira concorrem para o prémio de Melhor Barmaid. Já o Melhor Bartender será Jaime Montegomery, Paulo Gomes, João Rodrigues ou Sandro Pimenta. Para Melhor Carta de Bar estão nomeados o Gusto By Heinz Beck, o Conrad Hotel (Almancil), o Red Frog Speakeasy (Lisboa), o Cinco Lounge (Lisboa) e o Columbus Bar (Faro). Na eleição de Melhor Bar de Hotel concorrem o Gusto By Heinz Beck, o Conrad Hotel (Almancil), o Tempus Bar (Faro), o Corinthia Hotel (Lisboa), o RIB, Pestana Vintage Hotel (Porto) e o Bar Farol, Design Hotel Design (Cascais). A lista continua, com a escolha do Melhor Cocktail, com o Flight 1862 e o It´s From The Bomb do bar Red Frog Speakeasy (Lisboa), o Contiki Tuga doDuck & Tales (Aveiro) e o Wumber Five do Cinco Lounge (Lisboa) na corrida. O Produto do ano será eswcolhido entre Plantation Pineapple (Rum), Monkey Shoulder (Blender Scotch Whisky), Nikka (Japanese Whisky) e Ancho Reyes (Chile Liqueur). Por último, será premiado o Embaixador de Marca, entre César Coutinho da Plantation, Tiago Rodrigues da Diageo, Rui Príncipe da Bacardi e João Pessoa do Licor Beirão.

Nuno Fox

Toni Conigliaro, considerado o Ferri Adriá dos bares, será outro dos protagonistas do Lisbon Bar Show, com uma palestra agendada para as 16 horas de quarta-feira. A par das mais de 30 masterclasses que estão marcadas para os dois dias da feira, haverá cerca de 130 expositores com 400 barmens a trabalhar no recinto. “Vão estar a servir gratuitamente em bar aberto das 13 às 21 horas”, explica Alberto Pires. Ali só será necessário puxar pela carteira se for para comprar garrafas de bebidas, copos, shakers e aventais em pele (“muito na moda”, diz o organizador), à venda na loja oficial do Lisbon Bar Show.

Instituído no ano passado pela organização do Lisbon Bar Show, o Dia Nacional do Cocktail será celebrado no Mercado de Arroios, esta quinta-feira, 18. Ali vão estar também presentes alguns dos melhores barmens do mundo para fazer cinco dos cocktails mais famosos do mundo. E Alberto Pires criará o cocktail de Lisboa 2017. A iniciativa estende-se até domingo, 25, em mais de 100 bares de norte a sul do País e Ilhas. Em cada um deles será criado um cocktail, depois vendido a um preço especial.

Lisbon Bar Show > Convento do Beato > R. do Beato 44, Lisboa > 16-17 mai, ter-qua 13h-21h > €30