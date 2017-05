Na Herdade do Esporão, é dia de provar vinhos raros e antigos

Partilhar vinhos raros e antigos com amigos e clientes é o objetivo da prova anual de vinhos da Herdade do Esporão, que terá também um jantar preparado pelo chefe de cozinha Pedro Pena Bastos. Este sábado, 13, em Reguengos de Monsaraz

É já este sábado, 13, no Enoturismo da Herdade do Esporão que amigos e clientes da marca se vão juntar, pela segunda vez, para o programa de prova anual de vinhos da garrafeira, restrito a 12 pessoas previamente inscritas. Uma experiência enogastronómica, que alia a prova de vinhos a um menu de degustação preparado para este momento. Às cinco da tarde, haverá uma visita à adega dos Lagares e ao Túnel das barricas, onde vão ser abertos vinhos raros e antigos, e segue-se um jantar preparado pelo chefe de cozinha Pedro Pena Bastos, no restaurante da Herdade do Esporão.

“O objetivo desta prova é, acima de tudo, partilhar com os nossos consumidores um momento único, com vinhos raros que não se veem nos supermercados, muitos deles engarrafados há tantos anos. Sempre que abrimos a garrafeira é um entusiasmo, porque nunca sabemos o que vamos encontrar”, diz Sandra Alves, enóloga da Herdade do Esporão. O Esporão Reserva Branco 1987 e o Esporão Reserva Tinto 1987 serão os vinhos mais antigos em prova. Também raros e antigos são o Esporão Reserva Branco 1994 e o Quatro Castas 1997.

Para o jantar, Pedro Pena Bastos preparopu uma ementa de raízes alentejanas, com sete pratos diferentes, cada um deles inspirado num vinho a abrir durante a refeição. “É um menu primaveril, o Pedro trabalha exclusivamente com produtos da época, que estão agora a aparecer na nossa horta e no nosso mercado. Essa é a base do seu trabalho”, afirma Sandra Alves.

Prova Anual da Garrafeira Esporão > Herdade do Esporão, Apartado 31, Reguengos de Monsaraz > T. 266 509 280 > 13 mai, sáb 17h-0h > €150