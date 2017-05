A Rota de Tapas chega a Faro, Lisboa, Porto e Braga

Pela primeira vez, a Rota de Tapas Estrella Damm começa em Faro, esta quinta-feira, 11. Depois, segue para Lisboa, Porto e Braga, a partir do dia 18 de maio. Serão mais de cem bares e restaurantes, com petiscos regados a cerveja

A Rota de Tapas Estrella Damm está de regresso, com os habituais petiscos acompanhos de cerveja, e, este ano, traz novidades. Nesta 9ª edição e pela primeira vez, é em Faro, no Algarve, que começa esta maratona gastronómica, já a partir desta quinta-feira, 11, e até ao dia 28. Segue-se Lisboa, Porto e Braga, que voltam a receber a Rota de Tapas entre os dias 18 de maio e 4 de junho. A regra mantém-se: uma cerveja Estrella Damm (0,25l) e uma tapa, por três euros.

“Faro é uma cidade que tem um centro histórico muito bonito, em que é possível andar a pé e circular por aquelas ruelas com o mapa na mão. É essa a ideia da Rota das Tapas: ter uma série de pontos de venda próximos uns dos outros, que se possam espalhar por vários bairros”, diz Elsa Cerqueira, marketing manager da cerveja Estrella Damm.

A gastronomia algarvia entra assim no leque de opções da Rota de Tapas, que terá, em Faro, o peixe e o marisco da Ria Formosa como protagonistas, nos 18 restaurantes e bares que aderiram à iniciativa. As tapas disponíveis incluem sardinha do Algarve em azeite acompanhada com pão rústico, no 11 Tapas, ou Muxama de Atum, no Rooftop do Hotel Eva, entre muitas outras.

Em Lisboa, são 30 restaurante e bares, localizados entre o Rossio, Bairro Alto, Príncipe Real e Cais do Sodré, a abrir as suas portas ao petisco – entre eles, o Tapa Bucho, o Pão à Mesa e o Tapas 52, aderentes desde a primeira edição, em 2013. Alguns dos participantes criaram um prato específico para a Rota, outros apenas adaptaram o que já têm na ementa. E há quem não tenha posto limite à criatividade na hora de batizar as tapas. Na Casa de Chá Arco da Velha, por exemplo, pode-se experimentar a Tapa Porca, já no Wine Bar Carinho do Vinho vai provar-se a Tapa com Carinho.

No Porto, os bairros que acolhem este ano a Rota de Tapas são a Vitória, Cedofeita, Santo Ildefonso, Baixa do Porto e Ribeira. Nos 38 estabelecimentos aderentes, haverá, entre outras, Espetadinha à Poveiros (Casa Ribeiro), Vieiras Gratinadas (Horta do Pombo) ou Trouxa de Queijo de Cabra (Tasca das Tapas).

Tal como no ano passado, a Rota chega também a Braga. Nesta edição, contam-se 26 restaurantes e bares, entre o centro histórico e a Sé, que servem petiscos acompanhados de cerveja. Quem passar no restaurante Manuel dos Vinhos, terá à espera um folhado de alheira, já na Taberna do Migaitas, haverá Pimentos Padron para provar, e no Sé La Vie a ementa propõe uma Tapa de Atum.

Em Lisboa e no Porto, a Rota de Tapas oferece boleia de Tuk Tuk. Na capital, há paragens no Cais do Sodré, na rua Garret e no Miradouro de São Pedro de Alcântara. Na cidade nortenha, podem apanhar-se na Praça Carlos Alberto, na Rua de Santo Ildefonso e no Largo de São Domingos. Basta ter um carimbo no passaporte da Rota de Tapas (que também dá acesso ao sorteio de uma viagem a Barcelona para duas pessoas).

Rota de Tapas Estrella Damm > Faro, Lisboa, Porto e Braga > 11-4 jun

Conheça a lista de restaurantes e bares aderentes

Faro

Vila Adentro

11 Tapas

Tertulia Algarvia

Castelo

Aqui D’el Rei

Faz Gostos

Columbus Bar

Rooftop (Hotel Eva)

Aperitivo

Boheme

Restaurante Académico

Inocent

Sushi Ya

Costa Algarvia

Cinderela Farense

Mezzanine Bar Vinoteca

Pé de Copos

Portas de São Pedro

Lisboa

Tapas do Bairro

Limoncello

Storik

Tapas Bar 52

Tapas Bar 28

Mercearia Tosca

Tapa Bucho

Soul Coffe

Oficina do Duque

Pão à Mesa

Arco da Velha

Carinho do Vinho

Clube do Bacalhau

KOPPU

Os Bons Malandros

Tapas Bar 47

Deli

Meet us ao Carmos

A Maria não Deixa

Pop Out the Can

Santa Bica

Barbica

Lisboa 33

Castrobeer

A Tasca do Lado

Sabores na Travessa

Sabor do Bacalhau e Wine Bar

O Reserva

Croissant Gigante

Bossa

Porto

Trinkas Petisqueira

Casa do Carmo

Porta 55

O Caçula

Mangá Sushi House

Mão Travessa

Tasca das Tapas

Dª Arepa

VeraCruz Cedofeita

Bao’s Taiwanense Burguer

Zé do Prego

Cantinho das Zezas

Sins Sandwich

Conceição 35 bar & tapas

Adega Sports Bar

Café Lusitano

Restaurante Bar Máximo

BaixóPito

Entretanto Bar Bistrô

O Pintxo

Almada Minha

Antiga Leitaria Bistro

Confraria das Tortas

Lado B

Restaurante Casa Ribeiro

Geremias

Barriga Negra

Restaurante Aurora

Cervejaria Gazela

Cal

Picota - a mesa do Largo

Restaurante à Parte

SOS

Bota e Vira

Conversas Vadias

Puorto Sandwich Pop

Horta do Pombo

Zest Tapas Bar

Braga

Bar Esquina

Rest Diana

Bracara - Degusta

Destilado

Palatu - Taperia

Tábuas, Copos & Outras Cenas

Taberna do Migaitas

P Sal & Brasa - restaurante Grill & Tapas

Twine Wine & Tapas

Champanheria de Janes

Nocha’s Tapas & Wine

Setra Bar

Manuel dos Vinhos

Dona Petisca

Caffé Noir

Bar - Mal Amado

Sé La Vie

Taberna SVBVRA

Le Italiane Caffé Bistró

Manduco

O Arco

Cade Snack-bar Porta Nova

Pregaria da Sé

Pastéis de Chaves

Boutique do Leitão

Casa Christina Confeitaria