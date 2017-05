Pavlova floresta negra com brownie de frutos silvestres, por Miss Pavlova

135 Milímetros

Ingredientes (12 pessoas)

Para o brownie de frutos silvestres:

250 g de chocolate negro de boa qualidade

100 g de manteiga

2 ovos

200 g de açúcar mascavado

150 g de farinha

1 colher de chá de fermento

120 g de frutos silvestres

Para o merengue de cacau:

6 ovos

300 g de açúcar

1 colher de chá de vinagre ou sumo de limão

2 colheres de sopa de amido de milho

2 colheres de sopa de cacau

Para o disco de chocolate temperado:

150 g de chocolate negro de boa qualidade

Para a cobertura:

250 g de natas para bater

Açúcar q.b.

Frutos silvestres

Cacau em pó q.b.

Açúcar em pó q.b.

Primeiro, trate do brownie: pré-aqueça o forno a 180º C e derreta o chocolate em banho-maria juntamente com a manteiga. Depois de derreter, junte o açúcar e envolva. Adicione os ovos, um a um, e de seguida a farinha e o fermento peneirados. Coloque o preparado numa forma de 25 centímetros, previamente untada com manteiga e farinha, e espalhe os frutos silvestres de forma homogénea. Leve ao forno durante 25 a 30 minutos.

Logo depois é a vez do merengue. Pré-aqueça o forno a 140ºC. Bata as claras em castelo. A seguir, adicione o açúcar, colher a colher, não deixando de bater até estar incorporado. Continue a bater, em velocidade média, aproximadamente durante mais 5 minutos. Junte o vinagre, o amido de milho e o cacau e envolva gentilmente até ficar homogéneo. Disponha o merengue em forma de círculo e faça uma cova no meio para facilitar a colocação da cobertura. Ponha o merengue no centro do forno, baixe a temperatura para 120ºC e coza durante 1h30. Desligue o forno e deixe o merengue arrefecer, completamente, lá dentro.

Para o disco de chocolate temperado, derreta 100 g de chocolate em banho-maria e de seguida junte o restante à temperatura ambiente. Envolva até dissolver.

Segue-se a cobertura. Bata as natas com o açúcar até ficarem firmes. Na altura do empratamento, deite o chocolate temperado sobre o brownie e alise até às pontas, coloque o merengue de cacau em cima e guarde no frigorífico até solidificar. Espalha as natas batidas por cima do merengue, cubra com frutos silvestres e polvilhe com cacau e açúcar em pó.