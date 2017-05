Waka Cevicheria: Do Peru ao Japão, sem sair de Cascais

Para celebrar o bom tempo, o restaurante Waka Cevicheria, em Cascais, apresenta a nova ementa especializada na fusão das cozinhas peruana e japonesa. Há risotos de quinoa, ceviches e temakis, entre outras iguarias, para experimentar nesta nova ementa

Pedro Ferreira Duarte Jorge

Peixes de vários tamanhos e cores “navegam” por toda a parede lateral – desfilando, igualmente, pela maioria dos pratos – do restaurante Waka Cevicheria, aberto há cerca de um ano e meio em Cascais. É, com este papel de parede a imitar o fundo do mar no campo visual, que se pode ali almoçar ou jantar – à noite assume um ambiente mais romântico por causa da pouca luz que as velas dão à sala, que é pequena mas acolhedora. Há muito para provar na ementa especializada na cozinha nikkei, o nome que se dá à combinação das gastronomias japonesa e peruana, principalmente as novidades apresentadas no início desta primavera.

Pedro Ferreira Duarte Jorge

O cevichito chips (€5,90) é uma das criações mais recentes, confecionadas pelo chefe César Toledo, que estão à prova no restaurante Waka Cevicheria. Nesta entrada preparada com peixe branco marinado em pimenta amarela sobre chips de batata-doce, nota-se a frescura do peixe e o travo a canela. “A batata-doce é cozinhada em canela para reforçar a sua doçura”, explica Viviane que, juntamente com Jorge Leote, são os proprietários também da Confraria, em Cascais e Lisboa, restaurantes especializados em sushi – em breve nascerá o novo projeto do casal, ali para os lados de Belém.

Sabia que o peixe é um dos produtos comuns às culturas japonesa e peruana? A ligação ao pescado de qualidade já existia desde a primeira Confraria aberta há dez anos nesta vila à beira-mar, mas era necessário criar novas receitas que fundissem as duas cozinhas numa só ementa. Uma tarefa que o casal entregou ao peruano César Toledo, que se encontrava a trabalhar no Brasil. Assim que aterrou por cá, deixou-se impressionar com a qualidade do nosso peixe.

No Waka Cevicheria serve-se, essencialmente, salmão, atum, camarão, polvo e peixe branco, a maioria pescado na nossa costa.

Pedro Ferreira Duarte Jorge

A esta matéria-prima, o cozinheiro acrescenta a pimenta amarela, a quinoa e a lima, muito usada no Peru, e o molho de soja, a massa udon e soja, que caracteriza a cozinha nipónica, entre outros ingredientes. O risoto de quinoa de salmão (€11,90) e a massa udon de camarão (€12,90) complementam a ementa feita para partilhar. “É o prato mais diferente, original e pedido da atual lista, que lembra o Peru”, explicam Viviane e Jorge, que começaram há cerca de dois anos a ver o ceviche tornar-se uma tendência em todo o mundo

Já a massa de arroz salteada com camarões e legumes grelhados, “vira-se mais para o Japão”, diz Viviane uma apreciadora de cozinha do mundo. “Quando estive grávida de gémeos, só me apetecia experimentar comidas novas. Nessa altura, fartei-me de comer e de cozinhar comida asiática, como a tailandesa. Procurava receitas, via programas de culinárias na televisão e replicava na minha cozinha. Mudava os ingredientes e tudo resultava bem”, conta. Desde essa altura que gosta de fazer jantares temáticos para amigos em casa. ”Não cozinho nos nossos restaurantes, só em casa”.

Pedro Ferreira Duarte Jorge

Neste campeonato das novidades, destaque ainda para as sugestões temakis de salmão (5,90€) ou atum spicy (7,50€), que se juntam às outras já conhecidas desta casa dedicada aos sabores japoneses e peruanos.

Waka Cevicheria > R. Alexandre Herculano, 96, Cascais > seg-dom 12h-15h30, 19h-24h