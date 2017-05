Brunch Weekend: pequenos almoços tardios por 10 euros

O Brunch Weekend, uma iniciativa de diversos restaurantes, cafés e bares de norte a sul do País, decorre este fim de semana, dias 6 e 7. Mesmo a coincidir com o Dia da Mãe, que este domingo, 7, se celebra. Descubra aqui a seleção de 11 brunches

Pela primeira vez em Portugal, haverá um evento único para aqueles que, ao fim de semana, gostam de tomar um pequeno-almoço tardio. Este sábado e domingo, 6 e 7, é dedicado aos adeptos do brunch. Brunch Weekend é o nome da iniciativa que juntará, por exemplo, croissants, panquecas e ovos mexidos na mesa de vários restaurantes, cafés e bares de todo o País. O preço da refeição será igual em todos os sítios, 10 euros. Há opções para todos os gostos, menus sem glúten, brunch vegetariano ou éclairs. Para animar o início do dia, haverá zonas com música ao vivo e atividades para os mais novos. O número de participações de restaurantes, cafés e bares registados ronda ronda os 30.

A organização do Brunch Weekend aproveitará o fim de semana para lançar uma aplicação de telemóvel. "O objetivo da iniciativa é dar a conhecer a Misk, uma aplicação de telemóvel para amantes de restaurantes que estamos a desenvolver e que vai ser lançada na AppStore, em Portugal e Reino Unido, no fim de semana do Brunch Weekend", revela Sofia Pitta, organizadora e fundadora do Misk Brunch Weekend. Esta aplicação permite aos utilizadores escolher um sítio para beber um copo, jantar ou almoçar, com base nas recomendações de outras pessoas. A partir deste fim de semana estará disponível para IOS, sendo que a versão para Android ainda não tem data de lançamento prevista. Veja aqui a ementa de alguns dos aderentes. Terá de fazer o registo e inscrição na página oficial do evento.

LISBOA

1. Kaffeehaus, Lisboa

O café Kaffeehaus, no Chiado, em Lisboa, propõe uma ementa especial para vegetarianos com ovos mexidos com tomate, espinafres, pesto de manjericão caseiro, queijo parmesão e pinhões tostados com pão a acompanhar. Kaffeehaus > R. Anchieta, 3, Lisboa > T. 21 095 6828 > 6-7mai > 11-16h > €10/pessoa

2. Your Healthy Kitchen, Cascais

O restaurante Your Healthy Kitchen, em Cascais, sugere um brunch com uma ementa muito diversa. Panquecas integrais simples, maçã, mirtilo ou canela, quinoa com beringela e courgette, romã, amêndoa e grão crocante, abacate esmagado, hummus, ricotta, frittata de tomate cherry, cogumelos, espargos e feta. É também proposto pão de centeio, integral ou sem glúten, sweet bites, brownies de goji, noz e pistachio, tarte de amêndoa e frutos silvestres (sem trigo, sem lactose nem açúcar refinado). Ovos mexidos, doce de amora, salada de frango com croutons de polenta e bolo de limão também não faltarão. A carta de bebidas apresenta smoothie de manga, laranja, abacate e lima, sumo de beterraba, maçã verde, cenoura e aipo e chá gelado de hortelã. Restaurante Your Healthy Kitchen > Lj, R. Padre Moisés da Silva, 13, Cascais > T. 21 133 4208 > 7mai > 11-16h > €10/pessoa

3. Tiles Bar, Lisboa

No Largo do Intendente, o Tiles Bar sugere também um menu especial para os dois dias do Brunch Weekend. Ovos beneditinos ou mexidos com bacon, pão tostado com queijo fresco, abacate e fiambre, iogurte com fruta, cereais e mel e croissant na mesa do fim-de-semana do Dia da Mãe. O brunch junta também sumo natural e café. Tiles Bar > R. Palma 312, Lisboa > T. 21 1384 724 > 6-7mai > 11-16h > €10/pessoa

4. Chef Nino, Lx Factory, Lisboa

Para aproveitar o ar livre, em Lisboa, o café Chef Nino, na LX Factory, preparou um menu com croissants, creme de cenoura e batata doce, saladas, ovo cozido com maionese de alecrim, iogurte com muesli, fruta e mel, presunto e húmus ou queijo brie, uvas e nozes com mel. Para acompanhar, há sumo natural ou chá. Chef Nino, LX Factory > R. Rodrigues de Faria, 103, Lisboa > T. 91 0179 279 > 6-7 maio > 11-16h > €10/pessoa

5. Restaurante Bar 39 Degraus, Lisboa

O Restaurante Bar 39 Degraus fica dentro da Cinemateca Portuguesa, num pátio ao ar livre. E, para o brunch, serão apresentados bolos caseiros, salada de ovos com salmão ou cogumelos, quiches, frutas, iogurtes, panquecas e queijos. Para completar, há dois buffets, um com pães variados, croissants, scones, compotas. Para quem preferir uma ementa vegan, é sugerido scones, pães, humus, queijo vegan, salada, tofu benedit, panquecas sem glúten, iogurte e leite de soja e vol au vent de espinafres. Restaurante Bar 39 Degraus > Cinemateca Portuguesa > R. Barata Salgueiro, 39, Lisboa > T. 21 314 04 29/91 3413 086 > 6 mai > 11-16h > €10/pessoa

6. Cantinho do Pateo, Torres Vedras

Para quem andar por Torres Vedras, o restaurante Cantinho do Pateo terá ovos mexidos, queijo, fiambre, bacon frito, cogumelos, salmão, pão, iogurte, compota, marmelada, cereais, sumo de laranja natural, meia de leite, bolo e café. Cantinho do Pateo > Páteo da Azenha,2, Loja 3, Torres Vedras > T. 26 1931 507 > 6-7mai > 11-16h > €10/pessoa

PORTO

7. Di Bistrô, Matosinhos

Há lassi de manga ou morango, pães (de frutos vermelhos, pães de sementes, alfarroba e bagel), manteigas aromatizadas e compotas, quiche ou batata doce recheada, salada, chá, sumo, café e um cheesecake red velvet no restaurante Di Bistrô em Matosinhos. Restaurante Di Bistrô > R. Dom Nuno Álvares Pereira, 258, Matosinhos > T. 96 2584 688 > 6-7mai > 11-16h > €10/pessoa

8. Pão de Dó - Padaria & Coffee House, Espinho

Em Espinho, a Padaria e Café Pão de Dó sugere um brunch com iogurtes naturais, panquecas, mix de frutas, ovos mexidos, cogumelos biológicos, tostas e sumos naturais. Pão de Dó - Padaria & Coffee House > R. 8 745, Espinho > T. 91 3154 078 > 6-7mai > 11-16h > €10/pessoa

BRAGA

9. Casinha da Boutique, Braga

A Casinha da Boutique Café, em Braga, propõe diversas sanduíches de salmão, presunto, carne desfiada, mediterrânea, veggie ou hummus. Há também croissants, scone com manteiga e compota, cheesecake, bolo de chocolate e tarte de maçã. Para quem preferir, o café sugere ovos mexidos, sopa ou iorgurte grego com compota. Casinha Boutique Café > Lrg do Paço, 18, Braga > T. 25 3198 605 > 6-7mai > 11-16h > €10/pessoa

ALGARVE

10. Earth Shop Cafe, Carvoeiro

O Earth Shop Cafe, no Carvoeiro, apresenta um brunch com ovos mexidos, salmão fumado e molho de endro, servido com pão torrado e croissant. Para sobremesa, propõe dois doces da região, um de amêndoa e figo, o outro de frutos vermelhos e maçã, mel e manteiga. A carta de bebidas terá sumo de laranja biológico, café ou chá biológico (ou menta fresca). Earth Shop Cafe > R. das Flores 1, Carvoeiro > T. 91 6203 494 > 6-7 mai > 11-16h > €10/pessoa

11. 7imeio Wine Bar, Olhão

O bar 7imeio terá um menu especial para sábado onde não faltará a panqueca de salmão, bruschetta de queijo fresco e mel em tosta de centeio, salada verde, nozes e mel balsâmico. Haverá também cheesecake de oreo e framboesas e detox de cenoura, gengibre e laranja. 7imeio Wine Bar > Av. 5 de Outubro, 36, Olhão > T. 96 5258 266 > 6mai > 11-16h > €10/pessoa