Grão & Granel: Vida saudável recomenda-se

Na mercearia Grão & Granel, no Porto, vendem-se produtos biológicos a granel

O nome não engana: a Grão & Granel é uma mercearia de produtos biológicos de venda a granel. “Temos alimentação para todas as pessoas que procuram uma alimentação saudável”, diz Cristina Paredes. Instalada no Centro Budista do Porto, a mercearia está organizada por secções onde se acomodam os cereais (arroz, millet, amaranto), as leguminosas (grão, feijão, lentilhas), as especiarias (caril, gengibre, açafrão, canela/€1,78/50g), as farinhas (espelta, alfarroba, grão-de-bico, araruta), os frutos secos (avelã, noz), chás (jasmim, boldo, matcha), chocolate (€3,50/100g) e granola caseira (€1,57/100g), além de alguns já enfrascados como o mel biogoods, o óleo de coco (€6,20) e o azeite Acushla.

Sem dispensador, tudo aqui está acondicionado em frascos de vidro, com descrição de benefícios e da melhor forma de preparação. “Quase todos se encontram no supermercado, mas embalados”, diz Cristina Paredes. A pensar no ambiente e em reduzir o desperdício, na loja não há sacos de plástico e os clientes podem servir-se de sacos de papel ou levar de casa a embalagem.

A decoração minimalista, de tons suaves, aliada aos materiais naturais das estantes de pinho, dos candeeiros de barro e dos tapetes em fibra de coco, deixa sobressair a intensidade de cores e aromas, de tal forma que apetece pôr tudo na cesta.

Grão & Granel > R. S. João Bosco, 357, Porto > T. 91 423 4521 > seg-ter, qui-sex 11h-14h, 15h-19h30, qua 15h-19h30, sáb 10h-13h