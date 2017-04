Sai um Andor Bioleta ou um Morcom?

As sanduíches com sotaque da Puorto Sandwich Shop nasceram como um negócio de street food, mas entretanto já ganharam um restaurante na Rua de Belomonte, no Porto

Lucília Monteiro

Quem aqui entrar convém que saiba ler (e falar, porque não?) com sotaque à Porto. Aberto no início de dezembro, o Puorto Sandwich Shop saltou da moto Piaggio Maria, que andava pela cidade, para um pequeno restaurante na Rua de Belomonte, onde as sandes com pronúncia, criadas por Sérgio Cruz e Rita Pereira, 28 e 26 anos, ganham outro estatuto.

Uma das novidades é o facto de serem feitas com pão focaccia, cozido ali mesmo, em duas fornadas por dia. Na carta, estão os best sellers Andor Bioleta (carne de vaca com “um corte secreto”, queijo cheddar, ovo estrelado e bacon fumado), Morcom (carne de vaca, queijo de Nisa, cogumelos portobello e presunto) ou a vegetariana Nom puxa carroça (inclui rúcula e maionese de tomilho), e também novas criações. Como uma sandes de frango “a pensar em quem prefere carnes brancas”, a Pom com pito, e outra de francesinha, a Jabardo, a única que, por razões óbvias, deverá ser comida com talheres para evitar percalços com o molho. Todas elas (a partir €7) são servidas com batata frita caseira ou salada e, além de cerveja e vinho a copo, poderão ser acompanhadas, em breve, por limonada caseira.

Puorto Sandwich Shop > R. de Belomonte, 70, Porto > T. 22 322 9833 > ter-dom 12h-15h, 19h-23h