Espetadas de frango em marinada verde, por George Calombaris

“Acho que todos os churrascos australianos já tiveram uma espetada de frango a dada altura. Esta versão é muito saborosa e nada difícil. O iogurte é uma bela base para uma marinada, pois a acidez não só confere um sabor fantástico, mas também torna a carne tenra. O frango tem de marinar, pelo menos, durante duas horas.” George Calombaris, chefe de cozinha e júri no concurso MasterChef Austrália

Ingrediente (para 6 pessoas, como prato principal)

1,5 kg de filetes de coxa de frango, cortados em pedaços de 3 cm

24 espetos de bambu, demolhados em água durante 30 minutos (pode

usar espetos metálicos)

Marinada verde

2 c. de chá de sementes de cominhos

2 c. de chá de sementes de coentros

2 c. de chá de sementes de funcho

2 anises‑estrelados,despedaçados

Sal marinho

Um grande punhado de salsa de folha lisa

Um grande punhado de folhas de endro

Um grande punhado de folhas de coentro

Um grande punhado de folhas de hortelã

1 chávena (280 g) de iogurte natural tipo grego

2 c. de chá de azeite virgem extra

Raspa fina e sumo de 1 limão

Gomos de limão, para servir

Preparação

Para fazer a marinada verde, toste as sementes de cominhos, de coentros, de funcho e o anis‑estrelado numa pequena frigideira seca, em lume baixo‑médio, até ficarem aromáticos, aproximadamente 2 minutos. Esmague as especiarias com 1 colher de chá de sal num almofariz, até obter uma moagem fina. Triture as ervas, o iogurte, a mistura de especiarias, o azeite e a raspa e sumo de limão num robô de cozinha, até misturar bem; obterá uma pasta macia e verde clara.

Misture o frango e a marinada verde numa tigela de vidro ou cerâmica, envolvendo para cobrir bem o frango. Cubra com película aderente e coloque no frigorífico durante 2 horas, pelo menos, ou de um dia para o outro.

Pré‑aqueça uma grelha de churrasqueira ou um grelhador de fogão a uma temperatura média‑alta.

Enfie o frango nos espetos. Grelhe as espetadas de frango durante 3 minutos de cada lado ou até o frango ficar ligeiramente dourado e cozinhado.

Sirva de imediato com gomos de limão à parte.

Se não foi lá pelos nomes, vai concerteza pelas caras. Gary Mehigan e George Calombaris são jurados do MasterChef Austrália e foi durante as gravações do conhecido concurso de televisão que surgiu a ideia de escrever, juntos, um livro. Assim surgiu Cozinhe Connosco (Casa das Letras, 224 págs., €24,90) que, mais do que uma compilação de receitas, é um livro sobre técnica. Ou, melhor dizendo, as receitas – 80, no total – servem de fio condutor às 20 técnicas clássicas da culinária. Dos caldos e molhos aos vinagretes, dos pratos de cozedura rápida aos de cozedura lenta, dos ovos ao marisco, da pastelaria às compotas, gelatinas e geleias. E assim se aprende a fazer um caldo de carne de vaca, molho holandês, a desossar pernas de frango, a filetar um peixe, a confitar carne e legumes ou a fazer creme inglês, por exemplo. A lembrar as masterclasses que Gary e George fazem no referido concurso, tanto mais que, como escreve George na sua introdução, “as receitas não são inalteráveis, são diretrizes. Se aprender a técnica básica, poderá aplicá-la noutro prato que confecionar.”