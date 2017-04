Spirito Sweet Room: Jantar doce para comer à colher

Seis sobremesas de autor, criadas pelo jovem chefe pasteleiro Francisco Moreira, serão as protagonistas do primeiro jantar de degustação da Spirito, no Porto, este sábado, 29. Se ficou com água na boca, só lhe resta ler o nosso texto para conhecer o cardápio, porque, para este jantar, já não há vagas

É coisa rara assistirmos a um jantar onde o menu de degustação é composto exclusivamente por sobremesas. Mas, porque não? Foi isso que pensaram Nuno e Nádia Freitas, os donos da Spirito, Cupcakes & Coffee, quando começaram a planear o Spirito Sweet Room, cujo primeiro jantar acontece este sábado, 29, na loja da Baixa do Porto, situada junto à praça dos Leões.

Francisco Moreira, o jovem chefe pasteleiro, 25 anos, que, aos 15, entrou na Escola de Hotelaria do Estoril, veio de propósito da Bélgica, onde trabalha na Academia de Chocolate da Callebaut, já depois de ter sido o responsável pela pastelaria do restaurante do chefe espanhol Martín Berasategui, em Tenerife. O menu de degustação (€45) desta primeira edição é constituído por seis sobremesas, pensadas para funcionarem como entrada, sopa e pratos principais, cada uma harmonizada com vinhos da Quinta do Portal. Será um jantar “mais calórico”, admite o chefe. “Mas a ideia é que seja um evento especial”, acredita Francisco Moreira, que, para a ocasião, usará ingredientes que habitualmente não entram na sua pastelaria, como cerveja, abacate, boletos, banana da Madeira ou tomate. “Foi um desafio”, confessa-nos, enquanto vai preparando a mise en place para a refeição.

O jantar há de começar com a degustação de “cascas” de amendoim com cerveja – onde entra um gelado feito com uma edição especial On Oak da cerveja Letra fermentada em barricas de vinho do Porto da Quinta do Portal – com o mesmo molde de um amendoim, banhado numa mistura de chocolate com manteiga de cacau. “Uma forma de pegar no tradicional aperitivo português e de juntar o amendoim à cerveja”, explica o chefe pasteleiro. Seguir-se-á um gaspacho doce (servido com Extra Dry) e um verde monocromático, um guacamole harmonizado com Verdelho e Sauvignon Blanc.

O cheesecake de silvas e jasmim chegará à mesa com uma das novidades, o Douro Tinta Barroca 2015, já o chocolate-boletus-laranja feito com chocolate de Java, da Callebaut, harmonizará com dois Portos (um branco e uma tawny 10 anos). Por fim, a sobremesa com a qual Francisco Moreira venceu o 1º concurso ADN Pasteleiro, em 2016: o semifrio de seis texturas com chocolate de São Tomé, banana e yuzu, que acompanha com o Porto Late Bottled Vintage 2011.

O jantar, confessa Nádia Freitas, pasteleira e uma das responsáveis pelas criações de gelados e sobremesas da Spirito, é “uma oportunidade para apurar técnicas, conhecimentos e novos sabores”. Para este menu de degustação, por exemplo, criaram-se novos gelados de raiz, como laranja com romã, cerveja, amora com jasmim, maçã verde e basílico e sorvete de banana.

Spirito Cupcakes & Coffee > Pç. Gomes Teixeira, 36, Porto > dom-ter 13h30-19h, qua-sáb 13h30-19h, 21h-00h