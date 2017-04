No Adegga WineMarket, as provas de vinho são inteligentes

Estarão reunidos 500 vinhos, de 60 produtores selecionados, durante este sábado, dia 29, no Porto Palácio Hotel. Para não perder o rasto às provas, o Adegga WineMarket criou o copo inteligente, capaz de registar todos os néctares que por lá passarem

Prova-se um, dois, três, quatro vinhos e, a certa altura, confundem-se os rótulos que pareciam tão fáceis de fixar e fica só a memória de um bom momento. Para dar a volta ao esquecimento, o Adegga WineMarket criou o SmartWineGlass, um copo com uma tecnologia capaz de registar tudo aquilo que foi bebido. Os participantes podem apreciar descontraidamente a seleção de vinhos, sem a preocupação de tirar notas e, no final, recebem um email com uma lista do que provaram e informações detalhadas das marcas. Tendo em conta que, este sábado, dia 29, estarão reunidos no Porto Palácio Hotel cerca de 500 vinhos (entre os €5 e os €50) de 60 produtores de várias regiões, o auxiliar de memória será bem-vindo.

A cidade do Porto foi a escolhida para o início anual da edição 2017 do Adegga WineMarket e lá se apresentarão algumas novidades. Será realizada a primeira Adegga Masterclass, uma prova especial conduzida por especialistas, neste caso Luís Ramos Lopes, o diretor da revista VINHO – Grandes Escolhas, que fez uma seleção de 12 vinhos (Niepoort VV Vinhas Velhas 2014, Arinto dos Açores sur lies by António Maçanita 2014, Alves de Sousa Reserva Pessoal 2007, Poeira Ímpar 2009, Villa Oliveira Touriga Nacional 2011, entre outros). Outro modelo a estrear-se é a Speed Tasting Table, convidando-se seis produtores para, durante uma hora, darem a conhecer os seus projetos. Para abastecer o estômago, haverá petiscos criados por Álvaro Costa, o chefe de cozinha executivo do Porto Palácio Hotel.

Lucília Monteiro

Esta edição conta com novos produtores associados, como a Madeira Wine Company, representada por João Pedro Ghira, diretor de vendas da empresa, que dará a provar os vinhos Blandy’s e Cossart Gordon. Também pela primeira vez, estarão C. da Silva (Porto), Quinta do Ventozelo (Douro), Caves Messias (Bairrada e outros), Parceiros Na Criação (Douro), Quinta do Sagrado (Douro), Quinta do Sobreiró de Cima (Trás-os-Montes), Colinas do Douro (Douro), Quinta Maria Izabel (Douro) e Prats & Symington (Douro). Destaque ainda para os vinhos únicos e raros que estarão à prova na Sala Premium (bilhete, €50), como o Kopke Colheita 1967 e o Burmester Colheita 1952, com o acompanhamento dos sommeliers Sérgio Antunes e Vanessa Gonçalves.

Os participantes podem comprar, logo na ocasião e com 10% de desconto, os seus vinhos preferidos, que lhes serão enviados para casa (remessa gratuita para seis ou mais garrafas), mas se optarem por uma decisão mais maturada, durante os cinco dias seguintes, na loja online do Adegga mantêm-se os preços especiais. Resta referir a existência de bilhetes loja (individual por €40 e duplo por €60), cujo valor é convertido em vale de compras dos vinhos Adegga WineMarket. Nada se perde, tudo se degusta.

Porto Palácio Hotel > Av. da Boavista, 1269, Porto > T. 93 320 6558 > 29 abr, sáb 14h-21h > bilhete normal €15, bilhete loja €40 (inclui vale de compras de €40), bilhete loja duplo €60 (inclui vale de compras de €60), bilhete sala premium €50 (inclui vale de compras de €15), bilhete Adegga Masterclass €45 (inclui vale de compras de €15), bilhete Sala Premium + Adegga Masterclass €75 (inclui vale de compras de €25)