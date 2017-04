Vítor Matos é o novo chefe de cozinha do Vidago Palace

O chefe do Antiqvvm, no Porto, Vítor Matos, com uma Estrela Michelin, é, a partir de maio, o novo responsável pela cozinha do Vidago Palace Hotel, em Chaves

“Uma cozinha renovada, fresca e com base na história e nas memórias” é o que pretende o Vidago Palace, hotel de cinco estrelas situado no Parque de Vidago, em Chaves, com a entrada do chefe Vítor Matos, já a partir da próxima quarta-feira, 3 de maio. Nos últimos cinco anos, desde 2011 até ao último mês de fevereiro, a cozinha deste palácio centenário, reaberto em 2010 após obras profundas de renovação, esteve por conta da consultadoria gastronómica do chefe Rui Paula.

Vítor Matos, 40 anos, confessou à VISÃO Se7e ter sido um convite “aliciante”. “Não tive como recusá-lo.” E esclarece que a sua presença no Vidago Palace será “mais do que uma consultadoria”, uma vez que irá dividir a semana entre esta cozinha e a do restaurante Antiqvvm, no Porto, onde conquistou, há poucos meses, uma Estrela Michelin. “Não acredito em consultores sem assinatura. É preciso estar presente, formar as equipas, os menus, senão não funciona. O meu compromisso é criar um conceito único para o Salão Nobre.” Sobre esta sala do Vidago Palace, que agora ocupará, diz fazer-lhe lembrar a do restaurante de Alain Ducasse no Plaza Athénée, em Paris, ou o Eleven Madison Park, em Nova Iorque, eleito recentemente o melhor do mundo.

Só a partir da próxima semana, Vítor Matos começará a reunir a equipa e a delinear a nova carta para o Vidago Palace. Para já, salienta que o seu trabalho vai passar por “promover a cozinha portuguesa na sua essência”, trabalhando “os produtos frescos” e “envolvendo os produtores locais”. No futuro, revela, quer ter uma horta onde possa ir buscar ervas aromáticas e outros legumes. E, acrescenta, a ementa do restaurante do Vidago Palace não esquecerá “a história e as memórias” daquele lugar.

“Queremos ter uma ideologia gastronómica própria”, reforça o diretor do hotel, Jorge de Almeida. Com esta contratação, o diretor do Vidago Palace, gerido pela UNICER, não esconde que “o objetivo a médio prazo é poder chegar à Estrela Michelin”. O chefe Vítor Matos, natural de Vila Real, e que já antes do Antiqvvm tinha conquistado uma Estrela Michelin no Restaurante Largo do Paço, na Casa da Calçada, em Amarante (onde esteve entre 2010 e 1015), também revela ser este “um objetivo pessoal” e uma “questão natural”. Aguardemos, então.

Vidago Palace > Parque de Vidago, Vidago, Chaves > T. 276 990 920