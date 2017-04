Tacho da Memória: O charme da tradição

Cozinha portuguesa fiel aos sabores e à maneira de fazer tradicionais, mas atenta aos contributos que o tempo traz. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Tacho da Memória, em Odivelas

As instalações são modernas e confortáveis, num edifício de construção recente, à entrada de Odivelas, para quem vai de Lisboa, na rua paralela à ribeira. À entrada veem-se a montra de pescado, que impressiona mais pela qualidade e frescura do que pela quantidade dos exemplares expostos, destinados apenas ao consumo do dia, e as garrafeiras climatizadas, que são sinal de cuidado com o vinho. Tem uma sala envidraçada e cheia de luz natural com mesas postas a preceito, decoração sóbria e ambiente informal e tranquilo.

A ementa é extensa e, tal como se notou à chegada ao restaurante, dá um pouco mais de espaço aos pratos de peixe do que aos de carne, sendo todos confecionados com a mesma mestria por uma cozinheira de mão cheia, D.ª Fátima, à maneira e com os sabores da cozinha tradicional portuguesa. Admite, porém, uma ou outra exceção, quer nos produtos, quer na técnica, como o bacalhau fresco e os risotos. E a verdade é que também são bons. Para começar, a sopa de tomate com ovo escalfado nunca falta e satisfaz sempre, tal como, nas entradas, os cogumelos salteados, o presunto de 40 meses ou as amêijoas à Bolhão Pato.

Nos pratos principais destacam-se: nos peixes, a trouxa de bacalhau e camarão em massa filo, o arroz de lingueirão, a tranche de robalo com batata-doce e o caril de Mádras com gambas; nas carnes, o bife do lombo com molho de cogumelos e natas ou grelhado (com ou sem queijo de ovelha gratinado), os abanicos de porco preto com migas de farinheira, o lombo de veado com migas de espargos e linguiça (as migas, quer de farinheira, quer de espargos, são excelentes e justificam só por si a escolha do prato) e as bochechas de porco estufadas com risoto de cogumelos.

Excelente doçaria com três marcos: a sericaia com ameixa d’Elvas, pudim Abade de Priscos com carpaccio de abacaxi e mil-folhas de arroz-doce com frutos do bosque. Boa garrafeira. Serviço eficiente e simpático.

Tacho da Memória > R. Francisco Relva Marques, Lote 2, Loja 2, Odivelas > T. 21 933 1354/ 96 270 8627 > seg-sáb 12h-15h, 19h-22h30, dom 12h-15h > €20 (preço médio)