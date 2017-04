Rei dos Leitões: Manifesta qualidade

O leitão, do melhor que há na Bairrada, dá-lhe o nome e a fama, mas é a cozinha abrangente que o nobilita. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Rei dos Leitões, na Mealhada

Rui Duarte Silva

Prestes a completar 70 anos, no final da primavera, o restaurante Rei dos Leitões apresenta-se com um ar rejuvenescido, mais claro, jovial e confortável. A “sala de entrada”, que era redonda, passou a retangular e parece mais espaçosa, tal como a “sala de dentro” e a “sala de baixo”, agora sem biombos e com paredes revestidas com papel de tons suaves e motivos diferentes que ajudam a definir os três espaços. Junto do hall e da cozinha vê-se uma salinha nova, com apenas 12 lugares, tão convidativa para reuniões de trabalho como para convívios familiares; ao lado, a adega, em edifício autónomo; em volta, o grande parque de estacionamento. O prédio ocre-amarelo da reta da Mealhada, ou Avenida da Restauração, como é designado aquele troço do IC2, está realmente moderno, atraente e acolhedor.

A ementa é extensa e diversificada com vários aperitivos, 5 entradas, 7 sopas e cremes, 14 pratos de peixe, 5 de marisco, 28 de carne e 18 sobremesas, além de opções de salada, massa e vegetariana e das sugestões do chefe, variáveis em função do mercado e da oportunidade. Os aperitivos são colocados sobre a mesa para o cliente escolher, entre queijos Serra, Ilha e Azeitão, presunto “Cinco Jotas”, “Joselito” e “Maldonado”, salgadinhos, que são empadas e rissóis de leitão deliciosos, e outros petiscos. As sopas de santola e de carabineiro insinuam-se pelo sabor a mar – são caldos perfumados e bem fornecidos de carne dos mariscos -, a par das tradicionais e boas sopas de legumes e canja.

Entre os pratos principais reina o leitão à Bairrada, mas não falta quem vá por outras iguarias, como o robalo e o peixe-galo em filetes bem temperados e bem fritos, a cataplana de cherne, o cantaril e o goraz no forno, os carabineiros grelhados, o arroz de lagosta, as carnes maturadas - lombo de Angus, bife do lombo e vazia de Black Angus -, o folhado de perdiz e o carré de borrego, por exemplo. Tudo feito com bons produtos e culinária competente. Quanto ao leitão à Bairrada, justifica a primazia com o tempero e a assadura perfeitos, a pele estaladiça e a carne tenra e suculenta.

Sobremesas interessantes, quer de pastelaria, como o pastel de Tentúgal, o morgado do Buçaco ou “o melhor bolo de chocolate do mundo”, quer de produção caseira, como as farófias e o leite-creme, este numa versão original, em massa folhada. Muito boa garrafeira com os champanhes e os espumantes em evidência. Serviço atento, discreto, eficiente e simpático, que são virtudes raras.

Rei dos Leitões > Av. da Restauração, 17, Mealhada > T. 231 202 093/ 96 812 3034 > seg-ter, qui-dom 11h30-22h > €28 (preço médio)