Nortada, uma nova cerveja com pronúncia

Nortada é a nova cerveja do Porto. Tem cinco versões com os nomes da cidade e das freguesias Bonfim, Campanhã, Massarelos e Miragaia. É produzida pela Fábrica de Cervejas Portuense num prédio da Baixa onde, até ao verão, abrirá um restaurante, uma loja e um bar

Lucília Monteiro

Nortada deixou de ser apenas brisa gelada, para ganhar nome de cerveja. À moda do Porto, pois. É com cinco versões que herdam o nome da cidade e de quatro freguesias que se compõe a primeira família da Nortada, a marca da nova Fábrica de Cervejas Portuense.

Da versão mais comum, o mesmo é dizer, similar à mais consumida pelos portugueses, designada por Porto lager, passando pelas quatro batizadas com o nome de freguesias da cidade como Bonfim (vienna lager), Campanhã (imperial stout), Massarelos (indian pale ale) e Miragaia (browne porter). Sendo uma marca “de proximidade”, quer aliar “uma qualidade superior sustentada à cultura cervejeira”, visível numa Nortada que “tem a frescura dos ventos do Norte”, diz Tiago Talone, responsável por este projeto, juntamente com Pedro Mota. Cervejas há muitas, mas esta é uma bebida à moda do Porto, “com a atitude e a identidade que a distingue” e da qual “a região se poderá orgulhar”, remata.

Instalada num prédio da Baixa do Porto, onde até ao verão abrirá ainda um restaurante, uma loja e um bar, a Fábrica de Cervejas Portuense tem uma produção de base tradicional para chegar a todos os gostos. A gama está disponível em garrafas de 33cl e 75cl, bem como barris, para ser tirada à pressão, em mais de cem pontos de venda, entre lojas, restaurantes e bares. No Porto e arredores: Espinho, Maia, Matosinhos e Vila Nova de Gaia. A Nortada pode ser pedida no Lado B ou na Vindega, no Porto, no Aquário Marisqueira, em Espinho, no Santo Burga, em Matosinhos, e na Beer Gaia, em Vila Nova de Gaia.

Nortada > Fábrica de Cervejas Portuense > R. Sá da Bandeira, 210, Porto