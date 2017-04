Entrecôte maturado grelhado a carvão, com brás de cogumelos e espargos verdes, por Luís Gaspar

O chefe de cozinha Luís Gaspar partilha a receita do entrecôte maturado grelhado a carvão, com brás de cogumelos e espargos verdes, uma das sugestões do restaurante Sala de Corte, em Lisboa – e também um dos pratos de carne que fazem o tema de capa desta semana da VISÃO Se7e, esta quinta-feira nas bancas