Lua Cheia em Vinhas Velhas: Prova dos novos

Os vinhos das novas colheitas, tinto, branco e rosé, têm idêntica qualidade e o mesmo preço. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre os vinhos Lua Cheia em Vinhas Velhas, acabados de chegar ao mercado

Os últimos vinhos Lua Cheia em Vinhas Velhas que chegaram ao mercado – tinto 2015 e branco e rosé 2016 –, têm todos o mesmo preço: 4,35 euros. Regista-se o facto, porque ainda há preconceitos, sobretudo em relação aos rosés, que muitos teimam em considerar vinhos menores, mesmo quando são bem feitos, como neste caso (à maneira dos brancos e não por sangria das massas tintas ou por outro método penalizador para o vinho). Outro dado interessante é o que se refere às vinhas velhas, pois tal menção funciona, geralmente, como garantia de qualidade e… de preço elevado. Manifestamente, não é o caso, no que respeita ao preço.

Vem a propósito recordar que, ao lançarem o projeto Lua Cheia em Vinhas Velhas, no Douro, e depois ao estendê-lo a outras regiões com novas marcas, os enólogos João Silva e Sousa e Francisco Baptista e o empresário Manuel Dias pretendiam, “através de excecionais relações qualidade/preço, democratizar o consumo de vinhos inovadores e de elevada qualidade”. Assim ficou escrito e assim se faz, razão pela qual “o preço pouco mudou e, como consequência, as colheitas esgotam com facilidade: se bem me lembro, da colheita de 2015, o rosé durou dois meses, o branco quatro meses e o tinto de 2014, apenas nove meses; felizmente, o consumidor tem reconhecido a relação qualidade/preço”, diz-nos João Silva e Sousa.

São vinhos bem feitos, corretos, fáceis de beber e acessíveis. Se provados às cegas, passam a ser consumidos às claras. Ora experimentem.

Lua Cheia em Vinhas Velhas Tinto 2015

Intensa cor rubi, aroma concentrado com boas notas de frutos silvestres, sabor harmonioso com boa estrutura, taninos maduros e redondos, boa frescura e final longo e persistente. À mesa, faz boa companhia a pratos de sabor intenso, como as carnes assadas, a caça e os queijos fortes. €4,35

Lua Cheia em Vinhas Velhas Branco 2016

Frescura é talvez a palavra que o define: adivinha-se na cor citrina pálida, mostra-se no aroma floral e frutado com um toque mineral e confirma-se no paladar com acidez viva e corpo harmonioso, bem como no final persistente. Boa companhia para peixes e mariscos. €4,35

Lua Cheia em Vinhas Velhas Rosé 2016

Talvez surpreenda com a cor rosa pálida muito aberta e mais ainda com o aroma intenso e alegre a frutos e a flores, bem como com o sabor fresco, jovem, equilibrado e persistente. Versátil, acompanha mariscos, carnes brancas, comida oriental, massas e outros pratos leves. €4,35