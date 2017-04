Baixinho de Chocolate, por Gilberto Costa e Cláudia Viegas

Receita do livro Prazer sem Pecado - 65 receitas de doces irresistíveis para gulosos com juízo, publicado pela editora A Esfera dos Livros

Ricardo Bonacho

Ingredientes

60 g de gema de ovo (3 gemas)

190 g de chocolate negro (70% cacau)

50 g de farinha de arroz

360 g de clara de ovo (12 claras)

150 g de açúcar mascavado claro

40 g de azeite

100 g de água

20 g de Cointreau

10 g de licor de menta

Preparação

Bater as gemas com o açúcar até ponto de relevo. Derreter o chocolate (no microondas ou em banho-maria), mexendo de vez em quando. Adicionar o azeite ao chocolate. Misturar a farinha com a água, o cointreau e o licor de menta. Juntar o chocolate ao preparado de gemas e açúcar. Adicionar a mistura da farinha ao chocolate. Envolver as claras em castelo ao chocolate. Cozer, em forma untada e forrada de papel vegetal no fundo, a 180º C, cerca de 20 minutos.