No restaurante Margem Douro, em Gondomar, há lampreia e outras iguarias

Uma casa de bem comer com sabores portugueses, na margem do rio, à entrada do Porto. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Margem Douro

Lucília Monteiro

A ida ao restaurante Margem Douro justifica-se em qualquer altura pela qualidade das instalações, do serviço e da comida, mas agora, em plena época da lampreia e do sável, faz ainda mais sentido, porque estas iguarias são especialidades da casa e não se podem perder. Bem localizado, num lugar pitoresco, à beira do rio, e melhor instalado, numa casa em perpianho (pedra sobre pedra em toda a espessura da parede), já tricentenária, com três salas acolhedoras, decoração discreta, mesas e cadeiras confortáveis, atoalhados brancos e bom ambiente. O acesso é fácil e o estacionamento também, no parque privativo.

Por estarmos na época, as atenções recaem na lampreia e no sável, que são de boa qualidade e muito bem confecionados: a lampreia em arroz e à bordalesa (inteira, € 90; meia lampreia, € 55; dose, € 35, mas já foi mais cara); e o sável frito com açorda de ovas, ou de escabeche com batatas cozidas ou arroz branco, à vontade do cliente. Um cremoso, outro estaladiço, ambos gulosos, com tempero e culinária de excelência, são pratos maiores da cozinha tradicional portuguesa.

Há outros pratos emblemáticos que nunca faltam na ementa como, por exemplo, o robalo (grelhado é o mais pedido, mas também pode ser no sal ou no forno), o bacalhau (à lagareiro para a maioria, frito com cebolada, para alguns), o polvo à lagareiro, os filetes de pescada com arroz de gambas, a posta de vitela à Margem Douro (tipo “à mirandesa”, alta, tenra e suculenta), o entrecôte laminado (grelhado e acompanhado com batata-palha e molho de alho), o arroz de pato, (sábado), o cabrito assado no forno e as tripas à moda do Porto (domingo). Todos os pratos são bem feitos, bem apresentados e cheios de sabor.

Para entrada, além do pão, das azeitonas e do polvo com molho verde, tão simples como agradável, há bons bolinhos de bacalhau, bom presunto de porco ibérico, bons mariscos, como a amêijoa e os perceves, e outros bons petiscos. A doçaria é confecionada na casa e também tem qualidade, patente nas rabanadas, no leite-creme (queimado na hora), na musse de chocolate à antiga, entre outras gulodices. Boa garrafeira, sem vinhos a copo assinalados na carta, mas servidos a pedido. Serviço eficiente e simpático.

Margem Douro > EN, km 4, S. Cosme, Gondomar > T. 22 454 1852 > ter-sáb 12h-15h, 19h30- 22h30, dom 12h-15h > €30 (preço médio)