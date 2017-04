14 sugestões para os almoços e os jantares de Páscoa

Borrego, cabrito e bacalhau, pudim Abade de Priscos e toucinho do céu, mas também peixe-galo com lavagante ou duo de salmão e dourada. Nesta Páscoa, há pratos para todos os gostos nas ementas dos restaurantes de norte a sul do país

1. Largo do Paço, Amarante

No restaurante Largo do Paço, do Hotel Casa da Relais&Châteaux, em Amarante, propõe-se para o almoço de domingo de Páscoa um buffet com entradas frias de peixes, marisco, carnes e saladas. Não faltam os rojõesinhos e as tripas à moda do Porto, entre muitas outras sugestões de pratos quentes como o lombo de bacalhau, o tradicional cabrito acompanhado de arroz e os medalhões de vitelão com cogumelos silvestres e pudim de cenoura. A mesa das sobremas terá toucinho-do-céu, pudim abade de priscos, arroz doce e pão-de-ló. Hotel Casa da Calçada Relais & Châteaux > Lg. do Paço, 6, Amarante > T. 255 410 830 > 16 abr, dom 12h30-15h > €65/pessoa (inclui bebida), crianças 4-10 anos/metade do valor da refeição

2. Poivron Rouge, Porto

O chefe de cozinha Jorge Sousa, do Hotel Crowne Plaza, no Porto, preparou um buffet com os sabores da época. A ementa será composta por cinco pratos principais, entre os quais se destaca o bacalhau à moda de Braga, o cabrito assado com batata e o cozido à portuguesa. Há também pratos frios e saladas, peixes e mariscos e pizzas. Para sobremesa, pudim abade priscos, mexidos de Vila Real, tarte picado de abelha e bolo de noz. No final da refeição, chegará ainda uma seleção variada de queijos. Hotel Crowne Plaza > Av. da Boavista, 3197, Porto > T. 22 618 04 51 > 16 abr, dom 12h30-15h > €57,50/pessoa, €20/ crianças dos 5-10 anos, até aos 4 anos/grátis

3. Orangerie, Vila Nova de Gaia

Com vista sobre a cidade do Porto e o rio Douro, o restaurante The Orangerie, no The Yeatman Hotel, sugere um almoço de Páscoa com uma ementa tradicional. Nas entradas, haverá misto de peixes fumados, taça de mariscos cozidos, salada de sapateira, carpaccio de vitela com lascas de parmesão, alheira de caça grelhada, morcela frita com puré de maçã e chouriça de Bragança cozida em vinho tinto. Como pratos principais, o chefe Ricardo Costa escolheu o cabrito assado, o lombo de bacalhau com migas de broa de milho, o carré de vitela à provençal com batata gratinada e tomates recheados com ratatouille, o leitão assado, o peixe-galo com lavagante e molho de crustáceos, a lasanha de frutos do mar e o arroz de enchidos. Na mesa de sobremesas estarão o pão-de-ló de Ovar, o folar da Páscoa, o pudim Abade de Priscos, o toucinho do Céu e o arroz doce, entre outras sugestões. The Yeatman Hotel > R. do Choupelo, Vila Nova de Gaia > T. 22 013 3100 > 16 abr, dom 13h-16h > €90/pessoa (vinhos e soft drinks incluídos)

4. Food & Friends, Vila Nova de Gaia

O restaurante do Hotel Holiday Inn Porto Gaia serve um buffet com alguns dos pratos típicos da época. O jantar de domingo de Páscoa será composto por uma mesa de frios com saladas simples ou compostas; bola de bacalhau com pimentos; legumes grelhados; paisteis de Chaves; tábuas de queijos e enchidos; rojões e moelhinhas. Segue-se o caldo verde com chouriço tradicional e a broa de Avintes. Como prato principal, o Food & Friends propõe bacalhau lascado com cebolada de três pimentos; puré de grão acompanhado de batata a murro; vitela arouquesa assada em aromas de alecrim e vinho tinto; cabrito assado no forno com batata assada e grelos (sob reserva prévia). Para sobremesa, há pão-de-ló de Ovar, semi-frios, bolo de chocolate, entre outros. Hotel Holiday Inn Porto Gaia > R. Diogo Macedo, 220, Vila Nova de Gaia > T. 22 374 7500 > 16 abr, dom 12h30-15h > €32/pessoa

5. O Jardim, Vila Nova de Gaia

No restaurante O Jardim, no Hotel Solverde, a ementa do almoço de domingo de Páscoa será variada. Entre os frios, haverá mariscos, salmão e atum rosa marinado com mousse de queijo e pimenta da Jamaica, leitão assado à moda da bairrada, pastéis de bacalhau, rosbife com fios de ovos e ananás e uma seleção de saladas frias e compostas. A refeição segue com petiscos como filetinhos de bacalhau em tempura, empadinhas de marisco, folar de presunto e barriga fumada, asas de galinha com caril ou gaspacho de maracujá, entre outras. Nos pratos quentes, propõe-se canja de pintada com massinhas, tranches de robalo assado com ervas, bacalhau com gambas, cabrito assado à moda do Douro, plumas de porco preto com batata do borralho e migas de grelos. E, para terminar, não faltarão sobremesas como o pudim Abade de Priscos, toucinho do céu, pão-de-ló de Alfeizerão, papos de anjo, folhado de frutos vermelhos, arroz doce e mousse de chocolate. Hotel Solverde SPA & Wellness Center > Av. da Liberdade, 212, Vila Nova de Gaia > T.22 7338 030 > 16 abr, dom 13h-15h > €45/pessoa (inclui bebidas e café) 3-12 anos/50% desconto, até aos 2 anos/grátis

6. Ipsylon Restaurante&Bar, Cascais

O Hotel The Oitavos, em Cascais, apresenta um brunch especial preparado pelo chefe Cyril Devilliers, no Ipsylon Restaurante&Bar. Entre uma vasta seleção de iguarias, destaca-se o marisco e as ostras; camarão cozido e casco de sapateira com recheio; enchidos e queijos nacionais e internacionais. Nos pratos quentes estarão o carré de borrego; polenta cremosa com cogumelos; tomate confit; bacalhau assado; gratinado de batata “com natas” e creme de ervilhas com chouriço e croutons. Há também duas sugestões para as crianças: filetes de peixe e esparguete à bolonhesa. No final da refeição, conte com folar individual de Olhão, mini pão-de-ló de Ovar e cheesecake de requeijão, mirtilos, crepes e waffles. Hotel The Oitavos > R. de Oitavos, Quinta da Marinha, Cascais > T.21 486 0022 > 16 abr, dom 12h-16h > €55/pessoa, €15/crianças até aos 12 anos

7. Espaço Espelho d'Água, Lisboa

No almoço de domingo de Páscoa, o restaurante Espelho d'Água, em Belém, servirá como entrada uma salada de polvo com algas e acelga vermelha. Para prato principal, o restaurante propõe o tradicional borrego que será acompanhado de batatinha corada e grelos salteados. Para sobremesa, haverá pudim de ovos e presunto com toranja e gelado de nata e manjericão. Av. Brasília, 210, Lisboa > T.21 301 0510 > 16 abr, dom 12h-15h > €32/pessoa

8. AdLib, Lisboa

O chefe Daniel Schlaipfer apresenta diversas sugestões de pratos quentes e frios no restaurante O AdLib, no Hotel Sofitel. Para começar, sopa de cerefólio com ovo de codorniz; bacalhau espiritual; farfalle tricolar com queijo feta; azeitonas perfumadas com óleo de trufa branca e a tradicional perna de borrego confitada com batatas à padeiro. Nas entradas, conte com ostras da Ria Formosa com vinagrete de chalotas e sapateira recheada; camarões escalfados com lima e coentros; pleurotes grelhados, champignon recheados e portobello confitado; presunto de porco preto; chouriço fumado; paio de Barrancos; entre outras sugestões. Em jeito de remate, pode provar o folar de Páscoa, mas também várias criações em chocolate e ainda uma seleção de queijos. Hotel Sofitel Lisbon Liberdade > Av. da Liberdade, 127, Lisboa > T.21 322 8350 > 16 abr, dom 12h-15h > €35/pessoa (inclui água e café), €17,5/ 6-12 anos, crianças até aos 5anos/grátis

9. Flores do Bairro, Lisboa

Para o almoço e o jantar de Sexta-feira Santa, o restaurante do Bairro Alto Hotel deixa o tradicional cabrito de lado e apresenta um menu com sugestões bem distintas, como o peixe galo assado com pinheiro, açorda de ovas e algas marinhas. Para sobremesa, haverá tarte de chocolate, gelado de natas azedas e granola de amêndoa. Bairro Alto Hotel > Pç. Luís de Camões, 2, Lisboa > T. 21 340 8288 > 14 abr, sex 13h-15h, 19h-23h > €39/pessoa (s/bebidas)

10. UQ, Lisboa

O almoço de domingo de Páscoa, servido no Restaurante UQ, contará com pratos tradicionais como bacalhau à lagareiro e ensopado de borrego. Para começar, o chefe Rui Canhoto porpõe uma salada tropical à Skyna com camarão ou caldo verde e, a terminar, arroz doce. Skyna Hotel Lisboa > R. da Artilharia 1, 112, Lisboa > T. 21 248 4900 > 16 abr, dom 12h30-15h > €19/pessoa

11. Real Cozinha, Lisboa

Tábua de queijos; folhadinhos de farinheiro com doce de maçã; choco frito com molho aioli; blinis com salmão fumado e espargos; camarão cozido - eis alguma sdas sugestões de entradas no restaurante do Hotel Real Parque. O prato principal será duo de salmão e dourada grelhados com molho lima e coco e lombinho de porco recheado com frutos secos. Para acompanhar, há legumes braseados, arroz basmati e batatinha à padeiro. Hotel Real Parque > Av. Luís Bívar, 67, Lisboa > T. 21 319 9000 > 16 abr, dom 12h30-15h > €25/pessoa



12. Real Restaurante, Lisboa

O Hotel Real Palácio terá um buffet, com o tradicional borreguinho assado, grelos salteados e batata à padeiro, e supremos de corvina com molho Grenobloise. Destaque para a mesa de sobremesas que conta com sabores de Páscoa: folar; ninho de chocolate; bolo de amêndoa gratinado; toucinho-do-céu, torta de laranja; pudim Abade de Priscos; farófias, arroz doce e fruta laminada. Hotel Real Palácio > R. Tomás Ribeiro, 115, Lisboa > T. 21 319 9500 > 16 abr, dom 12h30-16h30 > €30/pessoa

13. Real Restaurante, Olhão

O jantar de domingo de Páscoa começa com saladas de vários ingredientes; azeitonas marinadas; molho cocktail, tártaro, vinagretes de vinho branco e balsâmico; pickles e limão; sortido de frituras; tábua de queijos, bolachas, carnes frias e enchidos. Nos pratos principais, sugere-se perca à portuguesa, bacalhau à lagareiro, costeletas de borrego grelhadas, batata aos cubos salteados e legumes. O buffet de sobremesas terá folar; sericaia; arroz doce; pudim de caramelo; delícia de chocolate; entre outras sugestões. Real Marina Hotel & Spa > Av. 5 de Outubro, Olhão > T. 28 909 1300 > 16 abr, dom 19h-22h30 > €30/pessoa

14. Restaurante da Quinta do Marco, Tavira

No almoço de Páscoa haverá mesa de frios com melão com presunto; pasteis de bacalhau; rissóis de camarão, empadas de galinha, quiche lorraine, saladas simples e compostas. Para prato principal, perninha de borrego no forno com grelos e batata assada, e bacalhau com broa. À sobremesa, prove-se mousse de chocolate, tarte de amêndoa, pudim de milho com frutos silvestres, torta de alfarroba, torta de laranja, folar tradicional e frutas laminadas. Hotel Rural Quinta do Marco > Sítio do Marco, Santa Catarina da Fonte do Bispo, 632, Tavira > T. 28 1971 592 > 16 abr, dom 13h-15h > €25/pessoa