Cervejaria Liberdade: À mesa ou ao balcão

No novo restaurante do hotel Tivoli, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, há peixe fresco, mariscadas, pica-paus e imperiais bem tiradas

A Brasserie Flo, que durante anos funcionou no edifício do hotel Tivoli Lisboa (agora Tivoli Avenida da Liberdade), fechou as portas. No seu lugar abriu, no início de março, um novo restaurante que veio recuperar o serviço clássico das cervejarias lisboetas, introduzindo algumas surpresas pelo meio: caso do sushi e sashimi (clássico ou freestyle) e dos ceviches, preparados pelo sushiman João Pinto. Por isso, é sem tristezas que dizemos: bem-vinda Cervejaria Liberdade. A transformação da sala foi total. Ficaram os candeeiros, a tapeçaria pendurada na parede do fundo e a vista para a Avenida. Acrescentaram-se cortinados de veludo azul, forraram-se paredes com painéis de madeira e espelhos e construiu-se um balcão de sete metros de comprimento, com uma montra de marisco num dos topos.

O ambiente tem a informalidade de uma cervejaria, mas sem o barulho que, habitualmente, lhe está associado. A ementa aposta no peixe e marisco fresco, a maior parte de origem nacional: gamba do Algarve, camarão de Espinho, bruxas, percebes, ostras (€3/unidade). Também há mariscadas (Tivoli ou Avenida, €130 e €65, respetivamente), casquinha de santola e amêijoas à Bulhão Pato (€18) e receitas clássicas, como a cataplana, o linguado au meunier e o bife tártaro, que, tal como acontecia na antiga Brasserie, continua a ser preparado à frente do cliente. Obrigatória é ainda a referência à clássica lagosta Thermidor (€130/kg) e aos filetes de peixe-galo dourados com arroz de tomate (€28), saídos da cozinha chefiada por Adelaide Fonseca. Ao balcão ou à mesa, servem-se, durante todo o dia, imperiais bem tiradas, pregos e pica-paus, mas, se isto não lhe matar a fome, pode pedir o que lhe apetecer da carta.

Cervejaria Liberdade > Hotel Tivoli Avenida da Liberdade > Av. da Liberdade, 185, Lisboa > T. 21 319 8977 > seg-dom 12h30-23h30