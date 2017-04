Sabores do Sebouh: À mesa com o Médio Oriente

Sebouh Soghomonian é sírio, de Alepo, e faz do seu restaurante, no Porto, uma casa para todos os credos

Os azulejos hidráulicos, com motivos árabes, a cobrirem o chão e metade das paredes, constituem parte da recente renovação do restaurante de cozinha do Médio Oriente que Sebouh Soghomonian, natural da cidade síria de Alepo, tem há cinco anos na zona de Cedofeita, no Porto. Na sala, ouve-se, como todos os dias, a voz de Fairuz – “é a Amália do Líbano, escuta-se em todo o mundo árabe”, conta-nos. Nas paredes, mantiveram-se as fotografias da antiga cidade de Palmira (ainda intacta), de Alepo (ainda colorida e sem escombros), como que a invocarem as boas recordações que Sebouh tem da sua terra natal, onde ainda vive parte da família. Quando se enamorou da portuguesa Célia Marques, há 12 anos, na Grécia, trabalhava numa ourivesaria e não imaginava vir a ser cozinheiro. Só em Atenas, aliás, diz ter “aprendido a fazer arroz com um amigo”. Certo é que o seu restaurante, o único no Porto que “mistura cozinha síria, libanesa, turca e grega”, tem vingado e recebido gente de todos os credos.

“A minha cozinha é toda vegetariana”, diz, acrescentando a devida exceção à regra: o kebab, que leva frango fatiado assado no espeto, acompanhado por pão pita ou durum feito por Sebouh. É ele quem cozinha e ajusta as criações. Só as batatas Janett, refogadas em tomate, são uma receita da mãe que ficou em Alepo. O falafel (€1), o húmus (€3,80), a Mouhamara, com pasta de nozes, pimentão, limão e azeite (€4), o Moutabal/Babaganush, pasta de beringela com tahina, alho e azeite (€4) são os mais pedidos. Mas também a Tabbouleh (uma salada de bulgur com pepino, tomate, alface, €5,70) ou, à sobremesa, a Baklava e o bolo de sêmola (€2,30). Por encomenda, faz outros pratos árabes, como o Sheikh El Mehchi (com beringela). Cristão ortodoxo e pai de uma menina de 11 anos nascida no Porto, Sebouh acredita que está na cidade certa. “Aqui, convivem todas as religiões”, afirma, satisfeito.

Sabores do Sebouh > R. Miguel Bombarda, 34, Porto > T. 93 344 6790 > seg-sex 12h15-16h, 20h-22h40, sáb 12h15-16h, 20h-23h