Rota das Estrelas: O Funchal foi a primeira paragem do festival que segue agora para Montemor-o-Novo

Il Gallo d'Oro e William foram os anfitriões do Madeira Terroir, a iniciativa de abertura da 8ª edição da Rota das Estrelas. Depois do Funchal, o festival continua no dia 21 em Montemor-o-Novo, no restaurante L'AND Vineyards, e, até novembro, há de passar por mais oito restaurantes com Estrela Michelin

Henrique Seruca

Quando nos falam em alta gastronomia, não imaginamos que vamos comer sobre as bancadas de mármore onde diariamente se vende peixe, nem percorrer os corredores de um mercado à procura de iguarias. De banca em banca, fomos descobrindo o foie gras preparado por Vítor Matos, a pavlova do chefe de cozinha João Espírito Santo, o sushi e o sashimi de Paulo Morais, as ovas de espada de Luís Pestana, o ceviche de carabineiro do espanhol Diego Guerrero ou a truta com caviar do francês Benoît Sinthon. Foram cerca de 400, as pessoas que estiveram na passada sexta-feira, 24, no jantar-volante do Madeira Terroir, iniciativa de abertura do festival gastronómico Rota das Estrelas, que, pela primeira vez desde o lançamento, em 2010, conta com dois restaurantes anfitriões na ilha da Madeira: Il Gallo d'Oro, do hotel The Cliff Bay, e William, do hotel Belmond Reid's Palace, ambos no Funchal.

No Mercado dos Lavradores, as 36 bancadas da praça do peixe foram ocupadas por mais de 20 chefes de cozinha portugueses, franceses e espanhóis, a maioria com Estrelas Michelin, pasteleiros e sommeliers (entre os quais, António Lopes, João Chambel, Miguel Martins, Nuno Jorge, Francisco Marques, Sérgio Marques). A reunião serviu como aperitivo para os jantares programados para a 8ª edição da Rota das Estrelas, que junta este ano dez restaurantes, de norte a sul do País e ainda do Rio de Janeiro, no Brasil (Eleven Rio, de Joachim Koerper, dias 20 e 21 de julho), e de Barcelona, em Espanha (Nectari, de Jordi Esteve, de 4 a 7 de maio). Henrique Sá Pessoa foi o último chefe a completar a lista, mas o jantar do seu restaurante Alma não tem ainda data definida.

Henrique Seruca

Os três primeiros jantares da Rota das Estrelas aconteceram logo a seguir ao Madeira Terroir, nos dias 25, 27 e 28, no Il Gallo d'Oro, de Benoît Sinthon (duas Estrelas Michelin). No primeiro dia, comeu-se o usuzukuri de pargo curado em sal e kombu, algas do Atlântico, de Sergi Arola, um carabineiro, yuzu e tangerina, criado por Alexandre Silva, o ovo surpresa Il Gallo d'Oro, crustáceos e caviar sturia, de Benoît Sinthon, e a presa ibérica, chutney de banana, jus de melaço e especiarias, cozinhada por Henrique Sá Pessoa. A refeição terminou doce q.b., com a pré-sobremesa de amêndoas, mango e maracujá, de Claire Verneil, e a fava paixão de chocolate Valrhona, de Nuno Castro. Em abril, a Rota das Estrelas segue para Montemor-o-Novo, no L'AND Vineyards, de Miguel Laffan, e até novembro haverá muito para provar.

Rota das Estrelas > L'AND Vineyards, Montemor-o-Novo > T. 266 242 400 > 21 abr > William, Funchal > T. 291 717 171 > 23-24 jun > Casa de Chá Boa Nova, Leça da Palmeira > T. 22 994 0660 > 7 jul > LAB, Sintra > T. 91 016 4826 > 27 set > Vila Joya, Albufeira > T. 289 591 795 > 20-21 out > Eleven, Lisboa > T. 21 386 2211 > 11 nov